礁溪老爺「宜蘭踩印Step by Stamp」主題展

宜蘭與台南文化隨步印記 189個印章走入雙城職人日常

深耕宜蘭在地並支持藝文產業是礁溪老爺一直以來的使命與堅持，這次將榮獲《Shopping Design》2019年度Taiwan Design Best 100「有感策展」的台南老爺行旅「踩印展」移到礁溪老爺，同樣由插畫家「湯士賢」及建築師「黃高樁」策展，結合深耕台南超過一甲子以橡皮章獨家專利技術暢銷全球160個國家的「新力牌印章（Shiny）」共同策劃「宜蘭踩印Step by Stamp」主題展，6月17日在礁溪老爺舉辦踩印展開幕茶會。

宜蘭縣大家長林姿妙縣長蒞臨表示，宜蘭好山好水文化更是精彩！礁溪老爺把在地很經典的傳統生活結合印章展出，包含春仔花、三剛鐵工廠、林午銅鑼，還有北館的蘭陽糕餅廠的壽桃跟模印都來到現場，看到麵龜就好像回到小時候的回憶，這就是宜蘭很珍貴的文化傳承，謝謝礁溪老爺酒店串起傳統跟生活的連結，宜蘭很精彩很值得大家來深度旅遊！

老爺酒店集團執行長兼礁溪老爺總經理沈方正開朗地說，展覽源自台南老爺行旅策展團隊與兩位策展人，他們把傳統文化用蓋印方式貼近生活是很棒的想法！更感謝新力牌印章用獨步全球的技術贊助展出，文化就是真實生活的一部分，很感謝在地四位老師傅把這麼棒的傳統文化留下來！

宜蘭縣林姿妙縣長與老爺酒店執行長沈方正及兩位策展藝術家合影。圖╱礁溪老爺提供

這次展覽由策展人將四位宜蘭工藝匠師的真實生活化為獨具代表性的單色調「印章」進行展出，自今（2020）年6月17日到8月2日於礁溪老爺一樓迎賓大廳展出，以宜蘭與台南8位職人出發，共刻畫189個印章，邀請旅客透過印章搜集與互動，蓋印出一場宜蘭與台南的雙城美好印記！

「宜蘭踩印Step by Stamp」主題展除了保留原展覽四位台南匠師外，再加入四位宜蘭職人故事，包含被文化部認定為「人間國寶」的纏花技藝保存人「春仔花工藝之家」陳惠美老師，因為不捨春仔花工藝失傳，從13年前開始跟著老師傅慢慢學，運用剪、纏、挑、壓、疊等技巧，將基礎的唇形零件纏繞建構出帶有細緻光澤的春仔花，首次以印章呈現春仔花與工具特色，更傳遞滿滿的祝福心意；第二位是響亮全台超過70年的民俗銅鑼「林午鐵工廠」更曾獲「民族藝術薪傳獎」的林烈旗老師傅，只要林午出品就是品質保證，更是全台灣八成以上銅鑼出處，每個銅鑼製作必須敲打超過6,000下，承襲林午老師傅堅持連工具都要親自手工製作的傳統，透過印章圖像傳遞大師不凡風骨的職人日常；第三位是為南方澳漁業文化保存的「三剛鐵工廠文物館」廖大慶老師，身為南方澳最老的維修漁船鐵工廠之一，不捨漁業文化失傳，堅持將每件機械工具保留下來並熱情分享專屬南方澳的故事，小漁村日常在印章中刻劃著美好；第四位是屹立宜蘭北館市場70多年的老餅鋪「蘭陽糕餅廠」劉永泰老師，堅持沒有添加物及維持著每天壓麵、塑型、蒸麵的傳統市場作息，留守著節慶或神明誕辰會用上的祭祀敬品，從模具、壽桃及麵龜的圖記，忽然掉入兒時在阿嬤身邊撒嬌討零嘴的時光。

宜蘭縣長林姿妙與老爺酒店執行長沈方正及宜蘭職人合影。圖╱礁溪老爺提供

宜蘭加上台南雙城職人故事，這次展覽除了宜蘭也能看到台南四位工藝匠師故事，包含臺南府城隱形冠軍「新力印章（Shiny）」、昭安理髮廳、信二竹店以及全美戲院共四座三角形木展板，以形狀大小各異的印記及鋼印蓋印再用不同節奏形塑壓印向職人精神致敬，順理成「章」地體驗這一場解構職人生活，又再重組圖像串起老城巷弄的深度之旅！

想知道更多礁溪老爺宜蘭踩印相關訊息，可上礁溪老爺官網（http://www.hotelroyal.com.tw/chiaohsi/ ）查詢。