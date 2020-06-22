疫情後印度智慧城市商機 6月22日產業專家線上開講

近年印度政府推動印度製造、數位印度及智慧城市等政策，帶動了印度的數位化基礎建設、智慧水處理、智慧運輸、智慧能源等大型公共建設的需求，為全球供應鏈帶來龐大商機。而中美貿易戰與新冠肺炎疫情以來，全球產業鏈為分散風險，重新布局，印度政府即加強對外招商，先後祭出各項投資優惠措施。為協助臺灣資通訊業者掌握印度智慧城市發展現況與疫情後商機，外貿協會於6月22日辦理「TTS Insights- COMTECH X印度智慧城市」線上專業展系列報導。

外貿協會秘書長葉明水在開場引言時表示，臺灣資通訊業者可運用科技優勢，趁勢把握印度市場熱潮，爭取商機；另有印度台北協會、印度電子產業協會，及饒富印度實戰經驗的企業代表，分享第一手資訊、探討臺灣企業的機會與挑戰。

節目首先由印度台北協會副會長施哲聖從印度的經濟和政策層面，分析印度市場目前投資概況及當局智慧城市政策，並指出這波新冠肺炎疫情是重新思考與重新建構市區規劃及永續發展目標的最佳機會，並且認為遠端醫療與照護將成為印度智慧醫療的重點。

外貿協會施玉霞處長提到，印度資通訊、軟體等相關產業發達，吸引鴻海、聯發科、台積電、台達電子、緯創、光寶、神達電腦等臺灣龍頭及全球資通訊業者投資設廠。為協助更多業者開創商機，外貿協會將於2021年舉辦COMTECH India印度資通訊暨智慧城市展，而現因應疫情，推出一系列整合式線上服務，持續協助廠商了解市場趨勢，掌握拓銷契機。

研華科技嵌入式事業群資深協理暨海外新興市場行銷總經理楊宏理，在節目中暢談研華多年來經營印度市場的心得，剖析印度市場的優勢，包含市場規模大且長期成長、莫迪政府政策下的持續現代化、印度軟體人才可與臺灣擅長的硬體和資通訊產業互補等。表示這波疫情雖衝擊許多產業，但也看到不同的產業機會，包括5G、智慧醫療、人工智慧與物聯網等。

四零四科技亞太區事業處總經理陳昌林分享印度風格管理秘辛，表明心態開放，與印度人做朋友，才能有效溝通，亞洲傳統高壓管理在印度行不通。另外，智慧城市專案多由政府發包，建議找當地合作夥伴，與政府建立關係，可以打通人脈及金流任督二脈。最後分享在此波疫情下觀察到，供應鏈管理的重要，應適時準備相對應的庫存，以快速滿足當地需求。

完整內容請上外貿協會台灣國際專業展數位頻道TTS D’Channel，或COMTECH India官網觀看。