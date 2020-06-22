2020金點設計獎、金點概念設計獎公開85位評審團

Felix Pfäffli、Johnathon Strebly、太刀川英輔、孫怡首次擔綱

2020金點設計獎、金點概念設計獎，繼日前公布柴田文江、馬可．卡薩格蘭等國際評審，6月22日公開完整評審團陣容！

今年兩獎項集結來自海內外設計專家，包括日本知名設計師太刀川英輔、瑞士平面設計師菲利克斯．法弗利（Felix Pfäffli）、國際設計社團協會（ico-D）主席喬納森．斯特瑞布利（Johnathon Strebly，加拿大）、新加坡著名工業設計師Nathan Yong、特百惠研究創新部門副總裁David Kusuma（丘學立，美國）、達梭系統使用者經驗設計部門副總裁安．阿森西奧（Anne Asensio）、小米集團聯合創始人劉德、知名平面設計師聶永真、《VOGUE TAIWAN》總編輯孫怡、水越設計總監周育如、嘖嘖共同創辦人徐震、知名建築師黃聲遠等各領域專業人士，組成85位評審團的盛大陣容，創下歷年新高。2020金點設計獎報名至7月9日止，歡迎全球設計好手踴躍挑戰！

台灣設計研究院表示，金點設計獎自2014年轉型國際化以來，除了開放向全球徵件，每年更力邀國際設計創意領域專家來台參與決審評選。今年金點設計獎及金點概念設計獎，更首度在初、複審階段加入國際評審，共邀請來自美國、加拿大、法國、芬蘭、瑞士、德國、日本、新加坡、英國、印度、土耳其、墨西哥、台灣、義大利、中國大陸等的專業人士，創下歷年之最，為獎項評選注入更多國際觀點。

在國際評審方面，日本設計師太刀川英輔，以設計推動社會創新而享譽盛名，作品屢獲日本及國際大獎肯定。他於2006年創立以社會設計及創新為目標的「NOSIGNER」設計事務所，多方投入傳產復興、防災、科學傳播等議題，包括在日本311大地震後發起「OLIVE」計畫，號召全日本設計師投入，整合出災後重建的資訊平台，並設計著名的《東京防災》手冊；近期他與團隊也針對COVID-19疫情，發起一項非營利計畫「PANDAID」，為大眾提供防疫相關知識。此次他受邀於金點設計獎複審擔任傳達設計類評審，將為評選帶來更多社會面向思考。

將於決審擔任評審的瑞士平面設計師菲利克斯．法弗利，27歲時即以新銳之姿入選國際平面設計聯盟（AGI），為AGI有史以來入會最年輕的會員，其設計工作室Studio Fexien，作品橫跨平面、字型、動畫、室內設計等多元領域，曾為Nike、Google、Hermès等許多企業操刀設計；他現亦任教於瑞士琉森應用科技與藝術大學，並經常赴各地演講與辦理工作坊，活躍於歐洲設計創意領域。同樣將於兩獎決審擔任評審的

Nathan Yong（楊國勝），為新加坡著名工業設計師，2008年獲新加坡總統設計獎「年度設計師獎」殊榮，為新加坡設計創意領域最高榮譽；其作品涉獵產品、平面、室內設計及品牌策略，曾為眾多跨國品牌設計產品，包括Ligne Roset、Living Divani、Domicil等，並於2017年為新加坡新地標「珠寶樟宜機場」購物中心設計家具。

除了各領域知名設計師與學者外，今年主辦單位也特別邀請許多國際設計組織專家參與兩獎評選，包括國際設計社團協會（ico-D）主席喬納森．斯特瑞布利（Johnathon Strebly）、印度工業總會資深顧問普度那．維亞薩（Pradyumna Vyas），以及將擔任世界設計組織（WDO）下任理事長的特百惠研究創新部門副總裁David Kusuma（丘學立），期望激盪出更多元的評選視角。

在國內評審方面，今年開始為《VOGUE TAIWAN》打造全新面貌的新任全媒體總編輯孫怡，應邀擔任金點設計獎複審的整合設計類評審，背景經歷豐富多元的她，相信將能為評選帶入更多嶄新火花。複審評審還包括知名選物品牌KiiTO Boutique總監謝葦怡、叁式有限公司藝術總監何庭安、小米集團聯合創始人劉德。初審階段也加入更多商業及創意領域人士，如遠東巨城購物中心營運長游欣宜、勤美璞真文化藝術基金會執行長何承育、打造2018台中花博「聆聽花開的聲音」的豪華朗機工共同創辦人張耿華等，為評選帶來更多面向的思考。在金點概念設計獎，評審陣容亦十分堅強，包括台中花博設計長吳漢中、《La Vie》總編輯林佳育、青鳥文化制作創辦人蔡瑞珊、霧室設計總監彭禹瑞等，皆為一時之選。

2020金點設計獎及金點概念設計獎，現正熱烈徵件中。「金點設計獎」參賽作品須為已商品化銷售、實際執行之專案，申請者可為業者或設計團隊，7月9日截止報名。「金點概念設計獎」參賽作品須為今年底前尚未量產銷售之作品、非客戶委託專案及未實際執行之提案，學生、設計師或公司皆可以個人或團體方式報名，免費報名至7月15日截止。兩獎項最新動態，歡迎密切關注金點設計獎官網（https://www.goldenpin.org.tw/ ）與官方社群媒體平台。