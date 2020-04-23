台中裕元花園酒店「超前部署冷凍商品外帶系列美食」

台中五星級龍頭酒店裕元花園酒店即日起推出「超前部署冷凍商品外帶系列美食」商品，匯集酒店內招牌港式點心、燉補湯品，銅板價200元起，並以高CP值搶占市場及版面，為了讓防疫多點創意，結合冷凍商品及住房專案的「疫起FUN鬆」雙人入住豪華客房3,599元起，假日不加價，每房更贈養生限定冷凍商品及補氣湯品，不想帶走的民眾也選擇宅配或房間內享用，避開人擠人又能養生提高免疫力，讓冷凍商品不僅限於外帶。

宅經濟正夯，剪刀經濟的平民美食深受民眾青睞，更因民眾減少聚餐、辦桌，也苦無道地招牌的經典美食可用，酒店主廚團隊耗費多時，陸續推出功夫餐盒、手工冷凍港點，力求在這一波疫情風暴中開闢並轉型到通路市場。在功夫餐盒銷售勇破兩萬個的同時，趁勝追擊推出「超前部署冷凍商品外帶系列美食」;經典黃金流沙包、蒜香韭菜餃、黑蒜釀燒賣、黑蒜花膠燉雞湯、巴西蘑菇燉烏雞、花菇山藥燉子排、鮑魚菜肉鮮蒸餃、豉汁排骨、豉汁鳳爪都能輕鬆帶回家，只要簡單幾個步驟就能在家防疫饗美食並提供最安心有品質的精緻佳餚。

市場行銷部總監方雅玉表示，這段期間接獲到許多酒店的常客致電詢問並且也希望能將喆園鮑魚中餐廳的經典港點帶回家冷凍後想吃再吃，酒店滿足饕客的同時也積極開闢新的產品線來將美食做不一樣通路銷售，也在主廚團隊不斷的嘗試並做好最妥善的食品安全管理下呈現最道地最經典的手工冷凍港點，此外冷凍湯品組合買十贈一，三盅黑蒜花膠燉雞湯、三盅巴西蘑菇燉烏雞、四盅花菇山藥燉子排優惠價2,000元，再加贈湯品任選一盅，11天不出門天天都可以喝到養氣補身的好滋味也是一個不錯的選擇。

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