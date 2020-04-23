台中裕元花園酒店 聯手森田藥粧 讓母親節美麗又溫馨

母親節即將來到，受新冠肺炎疫情影響，台中裕元花園酒店除了推有母親節大餐外，今年對於外帶餐點及蛋糕更加貼近人心，讓不想出門的民眾，可直接訂購外帶母親節桌菜和母親節蛋糕，悠閒在家慶祝母親節的來到，無論桌菜或外帶餐點甚至到蛋糕都加贈森田藥粧限量面膜，慰勞一下辛苦的母親！

以「優雅」為發想並推出限量母親節蛋糕，「紅妍馨情」以粉色茶花及珍珠妝點優雅，並選用台灣在地洛神搭配野莓製成凍狀，微酸清爽的內餡夾入香草白巧克力慕斯，口感清香微甜，而蔓越莓乳酪起司和開心果杏仁則帶出多層次口感。預購優惠每個680元（原價980元），凡購買母親節限定蛋糕還贈送森田藥粧玻尿酸面膜，顧媽咪的胃，也要兼顧容顏。

喆園鮑魚中餐廳也針對防疫期間推出「GO禮饗好健康」外帶自取桌菜優惠，5人健康價5,888元起，桌菜中有「提升免疫力、養生補氣」的黑蒜頭花膠佛跳牆，再搭配上健康創意菜「苦茶油薑爆鮮筍鴨」鍋氣十足、鹹香下飯;「滴雞精蘋果燉雞湯」防疫食療燉起來，主廚選用食品安全衛生認證的土雞肉，熬煮8小時以上，並運用台灣在地蘋果的自然甜味，強調全程不加水熬煮，打造出低油脂、低卡路里、香醇溫厚的真實雞湯口感，除了一套10道菜的健康，現在訂購加送森田藥粧瞬效安瓶救急面膜，讓每個媽媽從裡到外都美麗健康。

台中裕元花園酒店表示，防疫期間，外帶餐點成了新的用餐趨勢，這次特別針對外帶自取的桌菜和蛋糕結合了森田藥粧的面膜結盟合作，希望在這段期間除了能吃得健康，更能讓媽咪在家的時間也能敷臉變美麗。

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