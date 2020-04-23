彰興國中響應世界地球日 捐發票種小樹綠化校園 發票全捐弱勢團體

彰化市彰興國中響應世界地球日做環保送愛心，號召同學們一起捐發票換小樹，一起種樹綠化彰興校園，守護彰興之美，同時預定於27日將所募得的愛心發票全數捐贈給「台中市腦性麻痺關懷協會」，而此次活動所種植的小樹苗是由「皇鎮音響」負責人、「嵐天莊園」園長洪國鎮愛心提供。

彰興國中校長吳麗月及現場貴賓帶領學生們一起種下咖啡小樹苗，圖左三為咖啡樹苗愛心捐贈人洪國鎮、左六彰興國中家長會會長林義富、左八彰興國中校長吳麗月、右三南興國小家長會會長曾宗雄、右四南興國小校長柯伯儒。圖／陳仁義

彰興國中弦樂團在植樹儀式活動前進行精彩的弦樂表演。圖／陳仁義

4月22日適逢世界地球日50周年，彰興國中特別在當天舉行「植樹減碳彰興我來罩」儀式，由該校校長吳麗月及現場貴賓帶領學生們一起種下綠色小樹苗，該活動中也特別安排榮獲多項獎項的彰興弦樂團進行表演。當天獲邀蒞場貴賓有彰興國中家長會會長林義富、南興國小校長柯伯儒、家長會會長曾宗雄及愛心樹苗捐贈人洪國鎮等。

愛心樹苗捐贈人洪國鎮因喜歡喝自然農法栽種的咖啡，所以，多年前即開始自行種植無農藥「咖啡樹」，也在139號縣道旁的園林栽植許多咖啡樹。日前更發心，希望運用自身種植咖啡樹的長才來回饋社會，將耐心栽植1年多的咖啡樹苗藉由捐發票換小樹苗、種小樹，一方面做愛心，一方面愛地球，而所募得的3~4月份發票則將全數捐贈給弱勢團體。

彰興國中校長吳麗月（圖左）特頒贈感謝狀給愛心園長洪國鎮（圖右），感謝他對環保與弱勢團體的關懷與付出。圖／陳仁義

彰興國中校長吳麗月經由南興國小校長柯伯儒、南興國小家長會會長曾宗雄得知洪國鎮的此一善舉想法，即立刻號召師生加入發票募集行動，透過學務處衛生組分階段舉辦活動募集愛心發票，募得的發票也將全數捐贈給台中市腦性麻痺關懷協會庇護工廠，而所換得的50棵咖啡小樹，則由認養學生植栽於校園的東側校門三好果園及後花園，陪伴同學們一起成長茁壯。

彰興國中校長吳麗月表示，此次的植樹活動「種樹也種情」，透過生活中各種良善行動的實踐，讓該校師生能為弱勢團體及為地球永續努力貢獻一己之力，並從中學習受用一生的生命課題，尤其特別感謝洪國鎮園長的義舉善行，在嚴峻的疫情中，注入一股社會暖流。