長流美術館「台展三少年」林玉山、陳進、郭雪湖聯展展出中

長流美術館暨文教藝術基金會策畫「台展三少年 林玉山、陳進、郭雪湖聯展」，目前正於長流美術館台北館展出中，展至6月28日止。該展精選林玉山、陳進與郭雪湖三位台灣在地藝術家經典作品，感念其點燃傳承文化的火炬，成為引領新畫風的典範與光亮。林玉山結合膠彩與水墨的優點，細觀自然而體悟生命;陳進筆下畫出三○年代台灣女性內心的細膩特質;郭雪湖凝聚家鄉風土繪出溫潤且盎然的情懷。當時的三少年，藉由厚實的描繪能力，以各自嫻熟的媒材技法，詮釋自然、對生活的觀察及理解，將對家鄉土地的熱愛化為深摯動人的筆觸，展現多變的創作活力與堅毅的藝術生命。



郭雪湖1972年膠彩絹本作品「競豔」46x49cm。

是什麼樣的景象，可以讓人細細回味那段最真、最美的時光?回首台灣畫時代，進入藝術家們至美真情的世界裡，重拾記憶中的溫暖。藝術之路，是一生不斷超越自我、創作不懈的過程，綜觀台灣美術百年發展的足跡，透過日本畫家的啟發，引入西洋繪畫觀念及思維，讓當時的台灣年輕藝術家，樹立台灣美術的現代化風格，奠定穩固的發展基礎，刻劃具時代性及生命力的精神。



陳進膠彩絹本作品「玫瑰花」46x52cm。

日治時期自1895年至1945年間，對台灣社會帶來極大改變，在藝術的推展與表現上，也有深遠影響。台灣美術展覽會為台灣第一個大型的美術展覽會，簡稱為「台展」。1927年，由石川欽一郎、鹽月桃甫、鄉原古統、及木下靜涯等四位日本畫家擔任審查委員，首屆台展的傳奇，便是由林玉山、陳進與郭雪湖三位年方二十的青年入選，後並稱譽為「台展三少年」。這樣的結果，震撼台灣文化界，同時也翻轉清末以來傳統水墨的臨摹習氣，開啟台灣美術的新紀元。



長流美術館正展出「台展三少年」林玉山、陳進、郭雪湖聯展。

全球藝術市場在新型冠狀病毒的影響下，國際性與亞洲地區的策展及展會也隨之因應調整，面對當前疫情挑戰，藝術的力量仍不斷延伸，為心靈鞏固更堅實的堡壘，同時也鼓勵藝術家們繼續致力創作，用藝術陪伴大家，盼在齊心努力下，回歸安定之生活環境。

展覽訊息EXHIBITION PREVIEW

台展三少年林玉山、陳進、郭雪湖聯展

Selected Works from

Lin Yu-Shan, Chen Chin and Kuo Hsueh-Hu

in the Museum Collection

展期：2020年4月9日(四)至6月28日(日)

地點：長流美術館 臺北館

地址：台北市仁愛路二段63號B1

電話：(02)2321 6603#9