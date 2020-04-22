『YES!來電』推全新充電設備方案　多元場域充電輕鬆搞定

為台灣充電設備再添生力軍，電動車充電產業龍頭『YES!來電』宣布正式導入包括電動四輪日規CHAdeMo快充站以及電動二輪Q Charger充電樁，期望透過豐富多元的充電產品，搭配『YES!來電』為各類業者打造的充電解決方案，在”停車場=充電站”此一新興商業模式下，讓電動車主使用與消費的情境同感便捷，以持續推動台灣友善電動車充電環境。

裕隆集團裕電能源旗下品牌『YES!來電』，長久以來作為台灣永續綠能先行者，持續提供全台最多元的充電樁產品線，包含各種適用電動四輪、電動二輪不同規格的直流或交流電充電樁產品，因地制宜為電動車商、社區住宅、百貨商場、建商及商辦或一般停車場等各式場域提供最具營運效益的充電站方案。

電動二輪新充電設備 – Q Charger

為持續推動”停車=充電”，擴散充電站點至最適場域，『YES!來電』推出新一代成本更低且建置更快的電動二輪充電樁 – Q Charger。『Q Charger』的導入，將持續提升充電式電動二輪的充電便利性，與超級充電站依適用場所來互相搭配，滿足＂在外補電，隨時滿電＂的需求，提供消費者有別於換電系統的電動二輪新選擇。以eMOVING iE125為例，Q Charger 2小時可以充到80%，有別於超級充電站的中繼點模式，更適用於洽公、商用、休閒等停留時間較長的場域，未來無論在洽公、看電影、逛大型賣場時都可以同時安心充電。



-電動車充電產業龍頭『YES!來電』推出新一代成本更低且建置更快的電動二輪充電樁 – Q Charger，將大大提升充電式電動二輪的便利性，與超級充電站搭配，可依適用場所來互相搭配，滿足＂在外補電，隨時滿電＂的需求。圖／業者提供

『YES!來電』了解車主停留時間與充電時間需互相搭配才能達到最佳充電站配置與使用體驗，依據『YES!來電』二輪充電營運統計，電動二輪的超級充電站(3C)每次充電使用時間平均僅需短短幾分鐘，即適合類似便利商店等快速消費形式的場域停留時間，讓車主進入便利商店選購結束後，電動車也完成充電需求。



電動二輪目前蔚為潮流，然而相較於換電式電動二輪，去年下半年新上市的充電式電動二輪eMOVING iE125訴求『在家充電，外出補電』，除了整體使用成本較換電更為低廉外，更免除了可能在換電站換到續電量不足電池的疑慮。

看準充電式電動二輪的發展潛力，『YES!來電』除提供各種規格電動四輪快充站、充電站建置，同時搭配eMOVING電動二輪推廣，協助中華汽車進行電動二輪充電站建置與營運，透過『YES!來電』APP提供充電站資訊與掃碼充電服務，並持續推出各種充電式電動二輪的充電設備，持續推動電動二輪的市場。

電動四輪-日規接頭CHAdeMO快充樁

隨著日系電動車型在台上市，『YES!來電』 『YES!來電』更引進日規充電接頭的CHAdeMO快充站。CHAdeMO快充站，輸出功率50kW，以第二代LEAF為例，充到80%滿僅需約40分鐘(電力80%以上，充電將降速以保護電池)，且搭載觸控螢幕顯示操作說明可簡單上手，未來將搭配日系車廠的充電規劃，進行完整充電網的佈建。

『YES!來電』提供最多元的充電樁產品線，並搭配各式場域需求設計出效益最佳的充電站方案，包括已在各大場域安裝，獲得車主使用好評的電動四輪充電產品-電寶(UC, 7kW)與隨行充(Portable)，以及各式不同功率、不同規格的DC直流充電樁(CCS1、CCS2、CHAdeMO、GB/T)；而電動二輪則提供超級充電站(3C)、快速充電站(1C)以及新導入適用範圍最廣的Q Charger充電樁。『YES!來電』誠摯邀請全台各類場域的夥伴一同打造四輪/二輪電動車智慧低碳綠能家園，向純淨美好的低碳生活說 YES! 詳請請上網：https://www.yes-energy.com.tw。