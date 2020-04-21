立委傅崐萁提示3大全球變局挑戰 籲朝野重新審視振興紓困力度

立法委員傅崐萁今(21)日於立法院審查紓困條例修正案時表示，面對百年一遇的嚴重疫情，從實體產業斷鍊到金融市場崩潰，再影響實體經濟，油價崩跌今日收在負37美元，當美國經濟崩潰，未來甚至可能面臨戰爭的危機，朝野立委應團結站在歷史的高度決定，不論企業減稅、發放消費券或現金都應納入紓困與振興的選項，以共同面對世界經濟的崩壞與蕭條。

傅崐萁委員呼籲執政黨，應多聽、多看、多學多做，只要對人民有利的做法，不論朝野所提出的任何意見都應共同來討論、納入。傅委員相當憂心，面對百年一遇非常嚴重的世界疫情，我們的國家是否已經做好準備?他舉例，政府從先前600億紓困預算到現今擴大規模到1兆500億元，不論是限制投保薪資2萬4000元以下的勞工，才能申請薪資補貼每人1萬元共三個月、又或是酷碰券與振興券分別編列110億與23億、以及7000億的企業紓困貸款，能否解決台灣的困境?甚至在世界的變局當中穩住台灣嗎?

傅崐萁語重心長表示，自3月4日對行政院總質詢時，便不斷提醒蘇院長，受到新冠肺炎影響，全球經濟活動已經受到嚴重打擊，在減少石油需求之下，俄羅斯及OPEC從5月份開始減產1,000萬桶後，但仍止不住石油價格崩跌，今日原油(WTI)結算價格收在每桶負37美元。世界已經面臨從「實體的產業斷鏈」到「金融市場的崩潰」，再影響到實體經濟，尤其我們國家是一個淺碟型、以外貿為導向的市場，究竟如何生存下去?

傅委員表示，現在僅討論紓困方案，不論是企業減稅、發放消費券或現金都只是手段之一，都應將其列為選項。當我們國家一年的總預算為2兆2千億元，但對東南亞出超235億美金、對中國大陸出超800億美金，共約3兆5,000億台幣，今日沒有這些出超，究竟國家該如何維持運作?

他強調，當美國已不是世界市場、世界原油不以美元計價的時候，美國將面臨最嚴重的經濟崩潰、世界將經濟蕭條，後續要面對的恐怕會是戰爭!傅崐萁最後再次呼籲，朝野都應團結站在歷史的高度做出決定，任何選項都要考慮，做一個能夠解決台灣問題的執政者，要善聽廣聽。