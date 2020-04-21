荊山經典：佛畫藝術大師夏荊山名作特展 4月18日隆重開展

由財團法人夏荊山文化藝術基金會與財團法人人間文教基金會共同主辦「荊山經典：佛畫藝術大師夏荊山名作特展」，於2020年4月18日在佛光山佛陀紀念館隆重開展。本展為夏荊山大師全系列精選真跡特展，並搭配多媒體及文創產品展出，使經典與創新並陳。展出作品包括夏荊山經典名作〈藥師琉璃光如來〉，此作品首次在台展出，主辦單位期望以這幅藥師如來絕美佛畫，祈願世界災病平息，撫慰人心。





夏荊山文化藝術基金會董事長與執行長與佛陀紀念館館長如常法師交流。圖／業者提供

夏荊山大師名作〈藥師琉璃光如來〉，首次於台灣展出。圖／業者提供

目前因COVID-19疫情全球蔓延，國際間有邊境管制，民眾外出意願較低，除了在佛光山的實體展覽外，主辦單位亦同步開放線上展，並邀請基金會友好國際單位如英國倫敦大學亞非學院、比利時ENCATC、葡萄牙東方博物館、美國丹佛大學、美國史密森尼學會等共同協助宣傳推廣，讓展出作品能透過實體與線上與全世界分享。財團法人夏荊山文化藝術基金會趙忠傑執行長表示：「因COVID-19疫情使全球陷入前所未有的困境，人心惶惶，生活也受到不少影響。基金會特別與佛光山合作這次的展覽，期望能透過佛畫大師夏荊山筆下的佛、菩薩、羅漢、達摩等系列經典名作來撫慰人心，緩解焦慮。」



本次亦難得展出夏荊山大師手稿。圖／業者提供

書畫大師夏荊山（1923-2019）位居當代書畫藝術界承先啟後之地位，被喻為「跨世紀佛畫藝術第一人」，畫風具宋元道釋人物繪畫的工整細緻，富含書畫藝術中特有的文人畫精神，結合西方透視技法，並賦予自身感悟和創新，自成筆墨語言。在其筆下，佛畫超越了宗教信仰的圖像規範，開創清麗脫俗的跨時代美學新境界。其代表作已受舊金山亞洲藝術博物館、北京故宮博物院及中國國家博物館等殿堂級博物館所典藏。



基金會特別將夏荊山大師長卷名作〈鍾馗喬遷吉慶圖〉改編為動畫展出，與展櫃內真跡相映成趣。圖／業者提供

「荊山經典：佛畫藝術大師夏荊山名作特展」精選夏荊山各系列名作，以代表世間繁華的高仕人物圖開場；隨後以鍾馗、達摩、羅漢等道釋人物演繹超凡入聖意境；接著踏入慈悲吉祥聖域，觀音聞聲救苦，法相巧變化；並以藥師佛無畏無礙，渡世醫心為旨，祈願世界災病平息。同時搭配多媒體科技，展現夏荊山跨世紀美學動靜皆宜的風貌。本展乃夏荊山大師辭世後在台首次紀念個展，於佛光山佛陀紀念館陳展別具意義，是以夏荊山一生志業向佛陀致上最高禮敬。展期自2020年4月18日至6月21日。線上展網址：http://onlineex.xjsacf.com/



「荊山經典：佛畫藝術大師夏荊山名作特展」展區。圖／業者提供