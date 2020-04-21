晨禎營造贊助台中后里內埔國小羽球隊 愛心滿溢熱心公益不遺餘力

晨禎營造愛心滿滿、熱心公益不遺餘力，多年來贊助台中后里內埔國小羽球隊運動排汗衫、外套、長褲、短褲、背包、羽球拍、羽球等裝備，讓羽球隊小朋友可無後顧之憂且全心全力在羽球及比賽的練習上。4月20日於內埔國小校史室舉行贊助簽約儀式，由晨禎營造業務副總李紀漢及內埔國小校長彭偉峰代表雙方簽約，期待這些裝備有助於羽球隊小朋友比賽時勇奪佳績。



晨禎營造由業務副總李紀漢（左）代表該公司贊助裝備，由內埔國小校長彭偉峰（右）代表接受。

內埔國小校長彭偉峰表示，該校羽球隊成軍二十餘年來，經年累月透過參與大大小小的比賽，累積強大的羽球實力，2012年更代表台中市參賽，勇獲全國國小盃第二名的殊榮肯定。彭偉峰校長認為，羽球推廣有了場地、有了教練師資，更重要的是要有機會不停帶領孩子們出去比賽。



內埔國小羽球隊教練及隊員合影。

內埔國小一年會參與三至四次的全國性比賽，雖然教育局每年會撥款補助，但教練仍希望每個月能維持至少兩次的小型比賽，密集參賽的方式，幫助小朋友從中學到寶貴的經驗與實戰力，然而每次出去比賽的交通費與住宿費，對該校來說，是不小的經費壓力及負擔。為了將經費儘量花在刀口上，服裝都必須學生自費購買，有些畢業的學長姊會把隊服傳承給下一屆，但小朋友的運動衣、褲本就是耗損率極高的物品，為此也只能在比較刻苦的環境下，繼續代代相傳地使用下去。2018年時，在一位企業友人的穿針引線下，晨禎營造的王總看見了該校的實際需求，贊助捐贈運動排汗衫、外套、長褲、短褲及背包等裝備予內埔國小羽球隊。羽球隊劉韋延教練描述當時小朋友在看到好幾箱贊助物品送抵學校時，他們興奮地像是拆禮物一樣的打開箱子，看見款式酷炫有型的新隊服後，紛紛瞪大雙眼、驚喜萬分地開心試穿，雄糾糾氣昂昂地走在校園中，相當驕傲自己是羽球隊的一員，相當感謝晨禎營造帶來的這份禮物。



內埔國小羽球隊練球實況。

彭偉峰表示，晨禎營造的企業文化也對運動推廣不遺餘力，這份贊助緣分可讓內埔國小為台灣羽球運動推廣盡一分心力，繼續向下扎根，培養更多羽球生力軍。未來，內埔國小羽球隊在寒暑假期間，會帶隊出國比賽與進行移地訓練，並且廣邀其他國家羽球隊來台進行友誼賽交流，增加小朋友國際交流的視野與經驗。彭偉峰衷心期盼，讓羽球運動成為小朋友日後生活的一部分，強身健體又能擴展人際社交互動，相信這些成長與收穫，都能讓孩子們一輩子受益無窮。