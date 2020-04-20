桃園舉辦觀光工廠暨食品業振興輔導座談會

桃園市長鄭文燦今（20）日於市府綜合會議廳主持「桃園市觀光工廠暨食品業振興輔導措施座談會」，並邀請文化部、經濟部工業局、經濟部中部辦公室等中央單位及桃園在地觀光工廠、食品業者及相關公協會代表進行交流，針對各式申請振興方案的疑問進行說明，從第一線業者角度，瞭解在地業者針對振興方案之需求及困境，會後亦將彙整細部意見後積極向中央反映，全力協助業者共同度過難關，讓桃園 落實「 實名制、控人流、觀光工廠安心遊 」願景 。

鄭市長與中央官員、市府主管於座談會專注聆聽觀光工廠業者提出經營困境。

據了解，經日前桃園市府經濟發展局發函向中央積極爭取觀光工廠紓困後，經濟部已將觀光工廠納入振興抵用券範疇，交通部與文化部也表示，會評估將產業文化相關的觀光工廠納入紓困振興對象的可行性，除此桃園市政府並研擬加碼推出桃園市電子旅遊券，以住宿桃園旅宿的旅客為發送對象，預估發送1萬份500元面額之電子旅遊券，民眾可全額折抵桃園合作的觀光工廠及店家，另外推出市民卡(敬老點數)擴大至觀光工廠使用，本市65歲以上市民憑市民卡至觀光工廠參觀可獲得社福點數補助，目前補助範圍涵蓋郭元益糕餅博物館、老K舒眠文化館、太平洋自行車博物館、葡萄王健康能量活力館及蛋寶生技不老村，除此桃園市政府也將於疫情後與桃園觀光工廠促進發展協會規劃合辦大型活動吸引遊客參觀，帶動觀光工廠整體發展。

此外，雖然疫情衝擊到觀光工廠營運，但桃園觀光工廠促進發展協會會員們仍然展現暖心捐贈防疫物資不落人後，在今天的記者會中，五家觀光工廠代表親自到現場捐贈，其中源友企業捐贈濾掛式咖啡1萬包、台灣雅聞生技公司捐贈芬多精透明皂2,500個、祥儀企業捐贈科技寶防疫武士32台、宏亞食品(股)公司捐贈新貴派大格酥5,000份、手信坊(股)公司捐贈防疫食品13,000份，全部做為市府防疫物資，除了向醫護人員致敬外，亦將提供居家檢疫及隔離民眾健康補給，充分展現疫情期間民間企業的社會關懷與企業責任。

新冠肺炎疫情持續延燒，除了影響民眾作息外，也對旅遊、航空、交通運輸、製造、電子等產業造成衝擊，面對疫情可能帶來的潛在損失與經營風險，市府經濟發展局業已整合「桃園市創業創新服務辦公室」功能(位於桃園市桃園區成功路三段１號，虎頭山創新園區B棟，專線：0800-505-158)，委託臺灣中小企業銀行、臺灣中小企業聯合輔導基金會及財團法人中小企業信用保證基金會等單位聯合服務，將以專線、專人、專案方式，提供即時、快速、精準的融資輔導服務。