女兒塗鴉激發靈感 May 邱莉喬彩繪Gold Tree

【台北訊】被大女兒Jamie的塗鴉及手作才華感動，多媒材藝術家May邱莉喬啟動此生下半場時，以母女檔組成形式多元的M&j工作室（May+marian+jamie），宣告自己專業的重大轉折。她說，Gold Tree系列Gold Tree.No1作品來自小女兒Marian的隨手塗鴉，被發現後，興奮地將它以油畫形式詮釋。畫面中黃金樹結的黃金樹葉，其實不是看的見的財富，而是象徵「聖靈九果」：仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔與節制。

「上帝化身在天空，成為那朵溫暖又舒服的白鳥雲，大大在天上為我們遮蓋，讓地面屋子裏頭的家庭都能幸福的生活著。」當轉折點出現，邱莉喬也認知到，目前是上帝給予第二次機會，喚醒沉睡多年的呼召，把自己的人生重新找回來。科班出身，邱莉喬考進樹德商專時即已明確知曉未來的文創之路必然漫漫無盡頭，奇幻中夾著騷動，以高一開始打工的餘裕買下作畫的高成本工具，晝夜不分的迸發出青春的無悔，絕不「虛有其表」而深深珍視著基因中的才華。

啟蒙的媽媽與阿嬤對她影響至深，上帝、蔣勳和蔡志忠繼而組成生命導師。邱莉喬憶起童年的美好，瞇瞇笑起說，嘉義老宅的三合院前庭，曬榖場過年的時候由一塊塊紅磚拼成地面，結出厚厚白霜。

多媒材藝術家May邱莉喬（右）被大女兒Jamie的塗鴉及手作才華感動，以母女檔組成形式多元的M&j工作室。

「屋頂排氣口冒出濃濃的煙，阿嬤在低矮廚房裡，頂著煙薰得焦黑的台灣檜樑木，紅磚灶的大大竹蒸籠放滿印著圖案的紅龜粿。」阿嬤一根根的往大灶放入木頭，木炭燒得火紅紅，古早的香氣濔漫在昏暗的廚房。

有遠見的媽媽則大手筆為她打造創作夢想，「這是媽媽愛我的方式，」邱莉喬記得，媽媽承包外銷聖誕樹裝飾品，在庭院擺滿桶裝顏料。「媽媽用各種形狀的保麗龍不斷反復浸泡又拿起，我看到入迷，各式各樣的顏色交叉重疊在一起，產生出具體又抽象的東西，一直深深的烙印在內心深處。」直到開始過人生下半場，認真去找，終於找到了，有極大慾望要用旅遊四海來滿足。

受恩於媽媽的愛，等到自己生兒育女，她也以家傳的教育模式為兒女圓夢，當大女兒提出「麵包樹」的創作構想，邱莉喬就給予最盡心盡力的支持。她深知這是為人母的責任。

May邱莉喬的Gold Tree系列Gold Tree.No1作品以油畫形式詮釋，靈感來自小女兒Marian的隨手塗鴉。

因緣交會，蔣勳、蔡志忠所談論的莊子哲理也在此時醍壺灌頂，「莊子孤獨與天地精神往來！對於孤獨有奇特見解，活得通透，莊子有不滯於物，不困於心，不亂於人的3個境界。」邱莉喬體悟到，人生本來就是一場修行，身體與心靈總有一個要在路上。

蔣勳美學更深深影響了她，深到隨時隨地的無止盡迷戀，「只要講到蔣勳，我立即放下一切去聆聽他、感受他」；靈感呼喚她在藝術作品找尋宗教的融合及衝突，因此上網打上關鍵字，美學大師蔣勳像奇蹟般映入眼簾，從此，澎湃的崇拜、熱情的追尋一發不可收拾，讓邱莉喬頓時覺醒，美是要讓生活減壓，但大多數反而增壓，因此，「美學」應該從食衣住行去實現，找回「人的溫度」。

油畫創作畫面中黃金樹結的黃金樹葉，其實不是看的見的財富，而是象徵「聖靈九果」。

筆記本上，密密麻麻都是警世金句，「生命在現場是最美的東西。人生活得瀟灑，該走就走！世上有兩種東西，你會越分越多，美與愛是這個世界最美的禮物。」蔣勳以文字提醒她，美的世界要跟孩子學習而保有赤子之心與單純，美是一種救贖，當美發生，很多壓力將化解。「我把這些都盡可能的實踐在生命當中。」邱莉喬說。

生命導師與下半場有了深邃的連結，像春泥竄出繁花，像雨後冒出新芽，靈魂被洗滌得嶄新如初生。（文／李碧華、圖／M&j工作室提供）