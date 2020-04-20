加工處挺廠商啟動「紓困振興」措施 主動服務三部曲提供客製化服務

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，加工處為減緩區內廠商受疫情衝擊，除配合政策提出加工區減負擔紓困措施外，還啟動主動服務三部曲，加工處希望透過多項積極作為，與區內廠商一起攜手向前行、安心拚經濟。

加工處表示，主動服務三部曲包含：一、主動關懷：透過加工區特有服務機制–「專人專線」，提供政府紓困振興資訊並致電關懷。二、雙向溝通：巡迴舉辦7場「紓困振興?攜手向前行」座談會。三、完整服務：啟動「專人專線plus機制」，由簡任同仁及軟體園區主任組成服務團，提供客製化的輔導服務。

加工處進一步說明，加工區紓困優惠內容包括土地、建物租金減收20%計6個月或緩繳1年；營業額衰退30%以上者，管理費緩繳1年；投資計畫展延；污水費緩繳1年；區內餐飲業房租減半收取4個月等五大措施，希望協助減輕廠商營運負擔，以挺過這波災情。

加工處處長黃文谷表示，目前政府已全面動起來，提出各項紓困及振興措施，但廠商最關心的是如何申請這些資源，所以加工處自本(4)月起即啟動「專人專線」關懷機制，主動提供相關資訊。自本週起，還將密集舉辦7場座談會，向區內廠商說明「加工區減負擔」、「跨部會來相挺」及「加工處陪伴您」等重要資訊，並傾聽廠商意見，深化交流互動。後續還將籌組廠商服務團，提供廠商更貼心、更細緻的輔導服務。

本次加工處「紓困振興?攜手向前行」座談會，訂於4月22日至29日，陸續於高雄、高雄軟體、臺中、臺中軟體、中港及屏東園區舉辦，歡迎所有區內廠商踴躍報名參加，相關資訊請至加工處官網活動訊息查詢，https://www.epza.gov.tw/info.aspx?pageid=9aef2da48d1c26b7&cid=ee92045dbfd999c7。