英寶萊娛樂國際攜手議員警友捐贈乾洗手劑 提升警察防疫士氣

全球新冠肺炎疫情已延燒數月，確診病例人數持續攀升，國內衛生及醫療相關體系面臨嚴峻挑戰，各政府部門皆戰戰兢兢全面備戰，而負責維護治安第一線的警察同仁也全力投入防疫工作，配合政府的防疫措施共體時艱。

英寶萊娛樂國際有限公司董事長曾麗蓉，為體恤警員辛勞及健康考量，與高雄市議員黃文志、郭健軍皮膚科於4月18日捐贈含有藥用酒精之茶樹、檜木、薰衣草等成分之乾洗手劑以及酒精抗菌濕紙精供左營分局新莊派出所之第一線警察同仁防疫。

曾麗蓉與黃議員、郭院長十分重視員警健康，不斷提醒第一線執勤同仁須戴口罩、勤洗手及測量體溫等防疫觀念，舉凡受理民眾報案、擴大臨檢亦或是協尋違反居家檢疫之對象，因要和民眾近距離接觸，使值勤增加不少風險，希望提供防疫物資，能使在外值勤的同仁遇到不便以肥皂清潔手部時，使用乾洗手劑也能達到保護效果，大幅增加自我保護能力。

左營分局新莊派出所所長柯政男表示，非常感謝企業公司熱心捐贈防疫物資，對鼓舞第一線同仁的士氣十分有幫助，目前疫情嚴峻，警察機關內部也十分重視員警健康，不斷提醒員警執勤時須戴口罩及勤洗手及定時測量體溫等防疫觀念，希望疫情期間各同仁及民眾都能保護好自己、維持健康，一同戰勝這「疫」場戰爭。