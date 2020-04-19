「王者香」蘭花茶專門店台中大墩旗艦店4月19日以王者之姿正式登場

歷經2年研發、以求最佳口感及品質，首創將「茶葉」與「蘭花」結合共融成一杯極緻茶飲的「王者香」蘭花茶專門店，台中大墩路旗艦店於4月19日正式開幕了！



「王者香」在飲料杯及店面的設計均深具質感。

有別於一般茶飲店以熱泡茶葉的方式，「王者香」蘭花茶是以高技術的「冷萃法」完成茶飲，讓茶葉及蘭花的天然香氣完美結合，喝起來當然與一般市售手搖茶有極大差別。業者指出，冷萃工藝可將澀感的茶單寧及苦味的茶鹼降至最低，而鮮甜味的茶胺酸卻萃出最大量，因此零糖的冷萃茶可呈現零糖、零澀感、回甘甜的品質。冷萃工藝的製程極為繁複、非常耗時，所以遇到大訂單時必需提早1至2日預訂製作。該專門店目前已研發推出王者蘭花茶、王后蘭花茶、蘭檸王者茶、神嚐鮮綠茶、蘭貴人珍奶茶、蘭赤蜜拿鐵、甜橙茉莉喜茶、玫瑰荔枝喜茶、樂桃黑戰神巧克力等共17款茶飲，口味選擇多元化，不怕消費者點不到想喝的茶飲。



「王者香」以高技術的「冷萃工藝」將茶葉及蘭花的天然香氣完美結合，共融成一杯極緻茶飲。

「王者香」蘭花茶專門店由一群知名連鎖品牌飲料體系、及台灣在地老茶廠共組團隊經營，將蘭花及茶葉這二項台灣之光作完美結合，力求成為台灣新國民飲品，並帶動蘭業及新創茶葉的多元應用，力圖創造出台灣茶飲料驚人的外銷出口量及產業供應鏈價值。



「王者香」蘭花茶力求成為台灣新國民飲品，並帶動蘭業及新創茶葉的多元應用。

「王者香」蘭花茶以王者姿態榮耀登場，將調茶從解渴的功能，轉換成尋找心情共鳴的解方，王者香以蘭花的美、茶葉的質、茶司的藝從台灣出發、和世界接軌，歡迎大家來細心品味冷萃工藝茶飲的質與美。

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地址：台中市南屯區大墩路653之2號1樓。

電話：（04）23299595。