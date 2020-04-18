火炎山自然山徑陡峻，沒想像的簡單！

山友身體不適急扣，新竹林管處與三義消防隊組隊救援

昨(17)日火炎山山徑不幸發生民眾墜落死亡的事件，今(18)天一早林務局新竹林區管理處即派員到登山口進行登山安全宣導工作，不料在上午9點半時，三義消防隊陸續接獲3位民眾通報，因攀爬火炎山山徑身體不適需協助，新竹林管處人員旋即與三義消防隊組隊共10餘人上山救援，在距離登山口約300公尺處陸續發現待援民眾，其中一位60歲男性民眾狀況不佳，由救難人員以擔架運送下山轉送醫院，另外二位年輕女性在評估後，一位自行步行下山離開，另一位則在友人攙扶下下山前往醫院，下午3點許又再度傳出登火炎山民眾下山途中扭傷腳，三義消防隊員又再出動前往協助，完成救援工作。

圖為救援人員為60歲身體不適民眾以擔架固定。圖/新竹林管處提供

火炎山山勢壯闊美麗但山徑陡峭需要處處小心

新竹林區管理處表示，近來由於火炎山山徑獲網路票選百大必訪步道之首，許多民眾慕名而來，卻輕忽這座小山的危險!火炎山山頂雖然只有602公尺高度，但從登山口198公尺開始攀爬，一路上多是陡峭山徑，路基又都是石礫地，對於不常登山的人一下子要爬這麼陡的山徑，很容易發生身體不適狀況；再者進入峽谷區後，許多人為了拍照而靠近地質仍有變動尚為不穩定區域，這是相當危險的!

火炎山美景多、地形凶險，因屬因礫石、卵石崩坍地形，地質與礫石的環境，隨時都可能發生崩塌，林管處再次呼籲民眾，登山前，除評估自身狀況，做好事前登山準備，攀登時也要注意周遭環境狀況，林管處已在山徑危險處立牌提醒民眾，請民眾務必遠離崩崖地區，也將持續加強宣導教育，讓民眾確保登山安全，三義消防隊也表示，近期攀爬火炎山山徑而求援的案件不少，呼籲山友們能多注意自身安全以免發生危難。