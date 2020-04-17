企業有愛警民有情 愛爾麗集團捐贈南警160支額溫槍執勤

「愛爾麗醫學美容集團」今(17)日捐贈160支額溫槍給市警局執勤員警，由市長黃偉哲率領警察局長周幼偉及第一至第六分局長等代表接受致贈，為防疫增加利器，保障基層員警安全。



身負重任的警察局局長周幼偉有廿六年的刑事資歷，從基層刑警一路往上爬升，從警卅六年中有廿六年的刑事資歷。八十年在刑事局偵查員任內即獲選全國模範警察，隔年又獲選為全國模範公務人員，擔任刑事警察任內偵破並瓦解多起集團性犯罪案件，也曾執行大陸海協會前會長陳雲林來台參訪等國安工作，九十七年立委選舉查賄制暴亦榮獲警政署評定甲組前三名，績效相當卓著。



周局長感念愛爾麗集團的善心義舉，儀式後特別與愛爾麗公益大使謝祖武針對南警各項防疫推動工作研討，也期許防疫警務同仁秉持「以民為本」理念，為市民打造一個安居樂業的環境。

愛爾麗集團公益大使謝祖武(左)警察局長周幼偉(右)合照。圖／業者提供

愛爾麗集團董事長常如山，去年7月曾豪氣捐贈250支拋射式電擊槍給鐵路警察局，盼提升員警執勤安全；3月在疫情嚴峻時，捐贈價值500萬元高頂救護車與災情勘查車及護目鏡、防護衣等防疫物資給新北市，又捐出200套的防護衣給移民署，給第一線接觸出入境民眾的檢疫人員與鐵路警察局第一線的員警使用，對於警消人員的支持，總是不遺餘力，因為董事長常如山認為，唯有在企業積極協助下，做好全民共同防疫，國家社會才能夠共渡難關，因此希望能拋磚引玉，身體力行以企業的力量配合政府！



愛爾麗集團公益大使謝祖武(中)與現場來賓合影。圖／吳俊儀提供

此次在1月底疫情爆發後，台灣許多防疫物資如額溫槍均匱乏，額溫槍是能夠篩檢出體溫過高、疑似發燒民眾最直接的工具，員警執勤時常需與民眾接觸，一旦遭到傳染，警力恐將出現破口，只有防範在先，才不致失守在後，在市長黃偉哲的指示下，市政府總是將相關物資優先撥予第一線基層員警使用，讓員警能夠安心執勤，來配合市政府的防疫查察工作。市長黃偉哲除對於愛爾麗集團此次的熱心捐贈表達感謝外，也呼籲民眾時常量體溫，做好洗手及保持社交距離的工作，讓自己健康、也保護家人安全！

