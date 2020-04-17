桃市觀光旅遊發展協會致贈暖心便當，為防疫英雄加油打氣

桃園市長鄭文燦今（17）日上午前往衛生福利部桃園醫院，出席「桃園市觀光旅遊發展協會暖心防疫便當致贈儀式」時表示，桃園醫院在防疫期間肩負重任，感謝第一線醫護人員堅守崗位，為幫他們加油打氣，今天與桃園市觀光旅遊發展協會一起來致贈500份暖心便當，這是由桃園喜來登酒店團隊特製，兼具地方特色及養生的精緻餐盒，向醫護人員致敬，慰勉其辛勞，感謝他們守護市民健康。

鄭文燦提及桃園為國際機場所在地，桃園確診案有48件，集中檢疫所較多，加上疑似案件篩檢量大，桃園的11家責任醫院，在這次的防疫戰中負擔沉重，桃園醫院又是前線中的前線，醫護協勤同仁身著防護裝、戴N95口罩，執行整天的防疫工作，工作、精神壓力都相當沉重，非常辛苦，為慰勉防疫英雄辛勞，特別準備古早味筍絲滷豬腳、廣式玫瑰花油雞腿、醇味脆梅焗魚排三種口味便當，以豐富美食滿足醫護協勤人員用餐需求，另鄭市長指出，市府已向民間單位募集共計1,000萬元防疫基金與慰勞金，未來也將協助募集不足的防疫物資，支持醫院的防疫工作；為因應桃園醫院額溫槍需求，市府今日也特別調度20支額溫槍予桃園醫院，補足防疫物資缺口。

桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮表示，為感謝醫院防疫工作的幕後英雄，在能力所及的範圍內，這次協會理監事與喜來登飯店合作，貢獻小小心力，準備豐盛便當給辛苦的防疫人員，為他們加油。今日包括市府觀旅局長楊勝評、衛生局長王文彥、秘書處長顏子傑、桃園區長陳玉明、部立桃園醫院院長徐永年、桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮等均一同出席致贈儀式。