股市作家陳霖《布林通道獲利秘訣》新書發表 4月30日前預購優惠

股市作家陳霖，又有新作發表；該《布林通道獲利秘訣》新書，讓讀者可一目了然輕易找到買賣點，一出版，投資人反應熱烈，預購優惠每冊400元(含運費)，日期至4月30日截止。

陳霖表示，該書共有七章，第一章與第二章作者將布林通道的參數略作修改之後，更符合台灣股市的生態環境。各類指數與股票的參數設定細分為短、中、長期與分線等不同的參數，可說是鉅細靡遺。

第三章則特別指出布林通道的六種通關密語:順勢操作、逆勢操作、出軌操作、脫離操作、支撐壓力操作、壓縮等待操作。每一種操作都能讓讀者輕易找到切入點。亦可說是「關關難過關關過」。

第四、五、六、章分別列舉利用布林通道操作股票、期貨、選擇權的成功範例與績效。投資人閱讀之後必然對布林通道信心十足。

第七章分享九線合一的選股技巧；作者比喻為九條好漢在一班，透過長、中、短期的月線、週線、日線篩選出九線合一的業績題材股，協助賺取倍數以上的波段利潤。

陳霖說，在股市裡「有人千金能散去，有人一兩變萬金」，何以故?運用之妙在乎於心。該「布林通道獲利秘訣」是一本工具書，讓投資大眾對股價趨勢與買賣點能了然於心，值得投資人珍藏。

購書專線：(06)2958965，或洽陳霖書友會，網站:http://chen-lin.idv.tw/。