防疫包材夯客戶急單購機台 銓寶躍升防疫梯隊營收進補

新冠肺炎（COVID-19）全球肆虐，歐美確診病例升溫，台灣防疫國家隊凝聚機械專業能力無私的全力投入製造生產防疫口罩，並在試劑、原料藥與疫苗執行國際合作，台灣防疫能量已打入國際盃，亞太地區PET吹瓶機製造大廠 「ChumPower」 銓寶工業（4575）於2月上旬也陸續接獲防疫分裝瓶吹瓶機採購急單，挹注銓寶營收動能，銓寶今年（2020）第1季累計營收為2.24億元。

銓寶大陸全冠（福建）廠於2月上旬順利復工後，即馬上接獲數台抗菌分裝瓶吹瓶機急單，由於防疫材並不受封城影響，獲准運輸，因此，激勵銓寶第1季營收較去年同期成長。

個人手部清潔、消毒是日常防疫相當重要的一環，也因而促使抗菌清潔品等包材需求急增，擁有量產酒精、消毒液分裝瓶生產設備的銓寶公司，預計也將成為防疫國家隊的一員。

公衛專家指出，防疫不僅須戴好口罩，還須勤於清潔消毒手、腕部，才能有效阻絕病毒擴散。現在抗菌酒精、消毒液分裝瓶已是通勤族與居家常備用品，尤以歐洲、美國、日本民眾缺乏口罩或不習慣配戴口罩，更突顯手部清潔的重要性。

然而消毒液分裝瓶卻屢屢傳出缺貨，銓寶身為瓶裝水、清潔日化品上游的吹瓶機設備廠，特即時調整產品組合，迅速交貨生產小容量塑化瓶的量產設備，此舉更令業界驚豔銓寶也成為防疫物資的新成員了。事實上，年初疫情爆發時，大陸30~100 ml等不同容量分裝瓶銷售大增，且隨著3月份義大利、西班牙、日本與美國確診人數增加，預計將帶動歐美、日本等先進國家消毒殺菌分裝瓶需求。

為提供員工安全的工作環境，銓寶更透過「IoT智能販賣機」分發酒精分裝瓶給公司所有員工，以身作則確實完善防疫物資分配。銓寶串連上游製造、下游消費，成功研發出IoT智能販賣機，而該智能販賣機正是銓寶多年來積極投入智慧製造生態產業鏈的最新成果。銓寶在智慧機械產業累積多年研發實力，新納入軟體與韌體開發能量，此次所推出的智能自動販賣機將為銓寶工業長遠經營增添新碁石。

銓寶工業認為，「智慧製造升級」是機械產業的下一波革命，有鑒於客戶需求，銓寶建構完整智慧製造生態鏈，長期投入軟體研發資源所新推出的「IoT智能販賣機」，就是讓最上游製造工廠與最下游消費端接軌。

該公司並表示，該智能販賣機透過接觸最前端消費者，取得銷售數據回饋，民生用品上市時，銓寶可立即分析消費端喜好、市場需求預測等最直接的大數據，若運用於企業團體時，由於該智能販賣機具有主動辨識領用員工身份功能，更能做到「瓶瓶到位、人人防疫」目標，讓每位員工落實自我防護、上下齊心抗疫。