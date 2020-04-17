藝術家謝伊琪開畫室 首次曝光

ㄧ般人會覺得：藝人謝伊琪有著「中國小姐」的光環，又曾在「夜間部」呼風喚雨長達19年，於國立臺灣藝術大學美術學系研究所2018畢業，自2008開始受邀與國際品牌聯名合作：

在法國巴黎、中國上海、中國香港、中國臺灣等，各大藝術博覽會，作品被商業畫廊在世界各地舉辦著個展與聯展。

謝伊琪的創作，不但被「國立臺灣美術館」典藏，也被「藝術銀行」在各公家單位展覽數次。

從「伊琪繪畫」～「伊琪繪畫繪本創作」，畫室前後進出200多位向「毛毛畫派的毛毛老師」習畫的學生。

家長們望子成龍、望女成鳳的心裡；正是看中藝術家謝伊琪自創品牌「毛毛畫派」的獨特技法，充滿了時下坊間畫室最欠缺的「風格、特色、想像力與創造力。」

從畫「貓毛」開始，ㄧ根ㄧ根很老實勤奮的畫著「動物毛」，畫到台灣廣告界才子「范可欽」老師，在邀請「謝伊琪」上他主持的廣播節目時，告訴她，以後出國展覽時，只須要簡明扼要的自介是「毛毛畫派的毛毛老師」即可。

這個好記的頭銜，使「謝伊琪」在出國展覽受訪時，介紹自己就是來自中國台灣的藝術家。

謝伊琪的展覽資歷、早已證明了她在當代藝術的世界裡，相當投入。過去的風風雨雨，只不過是一個藝術家在「行為藝術」上的各式美學的展現。

（ 2010 ）《Asia Top Gallery Hotel Art Fair 》聯展 （香港/中國）

（2011）《綺麗貓，哀傷的溫度 個展》（上海/中國）

（2011）《上海禾果當代畫廊個展 》（上海/中國）

（2012）黑珍珠 《北京Hi藝術 hi小店 展覽》 （北京/ 中國）

（2013）《國立臺灣美術館 藝術銀行 典藏》（臺中/臺灣）

（2013）《新藝術博覽會 》

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