朝陽科大工業設計系「曖昧之後」畢業展新世代學子創意令人驚豔

朝陽科技大學工業設計系第23屆主題為「曖昧之後」的畢業展，16日起於該校設計大樓一樓展廳舉行，考量疫情分流人潮，首度將包含「KEEP IN TOUCH」、「那黏那時」、「Jewelry Biomimicry」、「菇day」、「蒸咖啡」等117件優秀作品分為兩個場次來展出，首場展期為4月16日至19日，第二場展出時間為4月21日至24日，並同步推出線上作品展，讓設計新世代學子的創意讓更多人看見！



蔡宜芬設計、曾永玲

老師指導的「KEEP IN TOUCH」。

其中，由蔡宜芬設計、曾永玲老師指導的「KEEP IN TOUCH」，利用視覺語言程式設計，做出可互動的投影畫面，透過紅外線感應器將使用者投射在合適範圍平面上，並運用已內鍵的視覺語言程式設計，讓使用者進行小伸展及運動等互動。該作品可隨身攜帶，透過簡單的裝置連接，使用者即可透過多樣化的虛擬畫面進行單人或多人的互動，除可達到身體小伸展的運動效果，亦可促進人與人之間的交流。



李佳荺的作品「那黏那時」。

另外，李佳荺的作品「那黏那時」則將傳統紅龜粿等糕餅模具潮化現代化，結合黏土，適合全家一起玩，促進親子間的親情時光。王羿凱設計的「Jewelry Biomimicry」作品，則將飾品擬人化，在作品中加入感測器偵測環境中的變化，經由光的強弱使作品自動做出不同的動作，如同生物以面部、聲音、動作和手勢等來傳達情感，讓人感受到飾品的呼吸、情緒、生命。陳羿錞設計的「菇day」香菇植栽家飾，堪稱現代人紓壓的療癒逸品，其以台灣農產香菇為培育主角，作品融入永續使用的概念，將自然帶入生活中，讓培植者透過栽種體驗認識香菇的成長，並藉由菌絲的蔓延構成色彩，除植栽的形體外，在視覺的感受上，更有一種療癒人心的效果。曾世辰的作品「蒸咖啡」，則突破傳統咖啡沖泡方式，以「蒸」的方式來完成一杯咖啡，因方式的改變，讓咖啡更增添了香氣及甜度的新的絕佳味道。



王羿凱設計的「Jewelry Biomimicry」作品。

朝陽科大工設系畢籌會總召陳祐聖說，本次主題「曖昧之後」寓意是策勵自我走出迷惘的階段，展場以虛實交錯的視覺效果以及對於未來與夢境作為詮釋元素，傳達同學們在成長過程中交織的想法與抉擇，安排包括家具、居家、戶外休閒、環境保護、五金、健康醫護、戶外交通、兒童用品、文創及娛樂區等10個主題展區，在吳俊寬等多名指導老師的協助下，讓本屆工設系畢業學子發揮創意與觀察力，看見需求、滿足需求，以設計師而非學生的身分，來看待這次的專題製作。朝陽科技大學工業設計系第23屆畢業展，讓畢業生將四年所學的設計專業，針對使用者及市場需求而展現「具備量產可行性之產品設計」與「文化創意設計」的能力，匯集革新理念兼具理論與實務，轉化為「就業競爭力」，並透過畢業設計展完美呈現。



陳羿錞設計的「菇day」香菇植栽家飾作品。



曾世辰的作品「蒸咖啡」，讓咖啡更增添了香氣及甜度的新的絕佳味道。

朝陽科大工設系主任蕭明瑜表示，該系以實務應用為基礎，並掌握社會科技的脈動為發展，設置有陶藝金工、玻璃及木竹工藝的實務操作教室，學生並能透過電腦輔助設計及製造的能力將設計應用於產業，引領潮流並建構台灣第一個VR數位設計教室，將前後端的設計整合，培育臺灣各項產業所需要的設計人才。朝陽工設系不單是培養學生的設計創作能力，更重視觀察力的培養以及投入職場的執行力，讓畢業生能掌握未來設計界的優勢。