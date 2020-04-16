自4月21日起 商務版Office 365 全面更名為Microsoft 365

Microsoft 365 三大關鍵優勢 賦能台灣企業數位化競爭力



面對近期COVID-19疫情挑戰，為配合防疫安全，促使企業不僅提高實體會議與活動的控管、並進行營運影響的評估之外，亦紛紛針對能夠不受時空侷限的生產力工具平台開始擘劃短期因應及長程佈署策略，為此，微軟為雲端生產力協作而生的平台服務Microsoft 365便是企業超前佈署的關鍵之鑰，憑藉 三大優勢包括1) 雲端化跨平台跨裝置使用、2) 團隊協作保持高效生產力、3) AI智慧應用並全方位把關資安等，賦能本地企業如光寶集團、緯創資通等，無論在平時、疫情期間或未來緊急事件發生時都能展現最佳的企業管理效能。此外，為強化Microsoft 365產品服務理念，自2020年4月21日起，商務版 Office 365產品名稱將全面更名為「Microsoft 365」，原服務內容與價格不會異動，產品名稱屆時將自動更新，現行企業用戶無需採取任何行動，即能擁有完整的Microsoft 365的優勢與絕佳體驗，加速驅動數位轉型動能。

雲端化跨平台跨裝置使用。台灣微軟提供

雲端跨平台跨裝置、團隊協作高效生產力、AI智慧應用與資安 三大優勢造就「整合性企業服務」

Microsoft 365 於 2017 年推出，由 Windows 10、Office 365與Microsoft Enterprise Mobility Suite （EMS）三款產品整合而成，不僅是全球性「企業雲端解決方案」，幫助不同規模的企業擘建提升生產力與協作效率的平台，例如台灣的光寶集團與緯創資通，皆藉此提升數位化競爭力並加速創新；而今，「Microsoft 365」將被賦予新的意義與使命，它將不僅只是企業雲端解決方案，而是囊括三大關鍵優勢的「整合性企業服務」，協助企業迎擊當前痛點及備戰未來挑戰。三大優勢包括：

■雲端化跨平台跨裝置使用：透過高效雲端服務與跨平台的無縫行動體驗，在任何裝置、網頁、作業系統，無論桌機、平板、手機，iOS 或Mac上，只要登入一次即可存取所有工具並隨時隨地上雲端存取工作成果。讓使用者得以在生活與工作間，以各種身分轉換實現更多工作成就。

■團隊協作保持高效生產力：運用即時更新、永保最新的雲端生產力平台，協助使用者掌握工作流程，並得以更有效率地、更彈性化地管理個人工作與團隊協作。例如，使用者能透過 Word、Excel、PowerPoint 等產品來保持最新的工作狀態，連接Outlook 和 Exchange 與客戶和同事聯繫，登入Microsoft Teams 群組聊天與線上會議通話掌握一致資訊，使用OneDrive 儲存空間隨時隨地管理檔案等。

■AI智慧應用並全方位把關資安：基於AI與機器學習的技術，使用者能持續體驗到AI的優化功能；不僅如此，透過身份驗證解決方案等資安建置與合規標準，保障員工、公司裝置、資料、客戶資訊及業務運作的安全，防範網路威脅，讓企業與使用者皆能安心辦公。

「此刻疫情當前，全球正面臨空前挑戰，改變著工作、產業等各方面樣貌，台灣企業亟需應變之道，也因應數位轉型的趨勢，企業佈署跨越時空與平台的限制、能無縫協作並有效提升生產力的工具，已是刻不容緩的課題，而Microsoft 365的競爭優勢，更能幫助企業突顯賦能價值。」台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理陳慧蓉 說明：「微軟雲端生產力平台的企業用戶持續成長，我們也看到企業需求提升及不斷地轉變，微軟賦予Microsoft 365此名稱將不只是代表一個『企業雲端解決方案』，更是代表能持續更新、與時俱進的『整合性企業服務』；因此，將商務版Office 365 全面更名為Microsoft 365，不代表Office消失，而是將Office置於體驗核心的同時，傳遞更大的價值，將其三大優勢為企業經由雲端跨平台跨裝置，達到團隊協作高效生產力，並兼具AI智慧應用與智慧資安作為後盾，讓企業衝刺業務及加速數位轉型之餘皆無後顧之憂。」

「Microsoft 365 企業雲端解決方案」光寶與緯創超前佈署 顯見台灣製造研發之數位化競爭力

全球科技佈局在動盪中更彰顯不確定性，兼顧內部業務營運並滿足變動的市場需求成企業首重要務；台灣光電製造產業龍頭光寶集團，以及全球資訊及通訊產品製造大廠緯創資通均採用「Microsoft 365 企業雲端解決方案」，制定明確IT政策，輔以文化思維溝通，從上而下引領示範，全體動員實踐轉型願景的絕佳實例。光寶集團藉由Microsoft 365協同合作的優勢，降低跨地區管理的複雜度與高成本。緯創資通則借助Microsoft 365安全、協作、整合等特質，提升營運流程效率、組織團隊協作，及大數據分析與雲端應用等，協助員工掌握管理狀況並快速做出應對。

光寶集團總執行長陳廣中（Warren） 表示：「光寶業務擴及歐洲、美國、新加坡、及中國大陸，過去內外部溝通往往耗時耗力。採用Microsoft 365 企業雲端解決方案後，員工得以藉Microsoft Teams及Microsoft Planner建立多個跨國的專案工作區掌控流程與進度，員工生產力因此也有明顯成長。」光寶集團期待繼續在藉微軟強化數位與商業能力的基礎上，將事業擴展至雲端運算、LED照明、智慧醫療等的應用領域，加速創新優勢，引領產業。

緯創全球共有數萬名同仁，分布在9個研發中心、11個製造基地、16個客服與維修中心。緯創資通資訊總監馮志強指出：「緯創選擇與台灣微軟合作，主因是如此龐大的組織編制，亟需一個可供公司上下協同合作的平台，協助掌握最新的科技以便即時回覆客戶，同時當緯創員工分屬異地工作時，藉由Microsoft Teams雲端協作，也能達成不同單位同仁、不同廠區、不同區域的無縫安全作業。」

商務版Office 365產品全面更名為Microsoft 365 Office桌機版改為Microsoft 365 Apps

全新具備三大關鍵優勢的「Microsoft 365 整合性企業服務」將揭開新扉頁，自 2020 年 4 月 21 日起，商務版 Office 365名稱將全面更名為Microsoft 365，適合中小企業（使用人數於300人以內）使用。在這次更名當中，產品線各個版本提供的內容與服務不變，同樣的訂閱產品將持續供應，並未調整任何價格、功能或商業模式，現行企業用戶也無需採取任何行動，產品名稱屆時將自動更新。此外，Office Suite桌機版也將更名為Microsoft 365 Apps，意即「Office 365 專業增強版」將更名成「Microsoft 365 Apps 企業版」，「Office 365 商務版」亦將更名為「Microsoft 365 Apps 商務版」。由於Microsoft 365的雲端化優勢，所有功能優化與資安都能夠持續即時更新，讓所有企業用戶都能夠擁有最新的體驗與服務。

詳細的商務版Office 365產品各版本更名異動如下表：