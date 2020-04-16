京倫會所今(16)日舉辦婦產科權威陳樹基簽書會

長期深耕於生殖醫學也是中山醫院婦產科權威醫師陳樹基，在3/31出版上架一本書名為「生命科學的奇蹟：臺灣試管嬰兒發展史」來記錄臺灣生殖醫學發展與人生歷程。於4月16日在台北知名京倫會所舉辦簽書會，現場更邀請到京倫集團董事長李俊琳、英倫產後護理之家執行長胡白玫、中山醫院董事長陳福民、林口長庚醫院榮譽副院長宋永魁等醫界大老、長官上台致詞。

中山醫院婦產科權威醫師陳樹基在現場幫許多熱情支持者簽書。圖/江偉琳

中山醫院婦產科主任暨生殖醫學中心主治醫師陳樹基表示，我國首例試管嬰兒張小弟是民國74年4月16日下午在臺北榮總誕生的，他的父親是當時的陸軍中校張健人，母親是擔任會計的張淑惠，他們結婚七年未孕，至臺北榮總求診，經試管嬰兒小組以試管嬰兒技術培育成功，開啟我國的試管嬰兒培育大業。臺北榮總當時的院長是鄒濟勳，試管嬰兒小組由當時的婦產部主任吳香達籌建領導，小組四位主力成員共有婦產部家計畫科主任張昇平、主治醫師陳樹基、曾啟瑞、趙湘台。

自從張小弟誕生，國內各重要院所努力跟進，至今已有86家生殖醫學中心從事試管嬰兒培育。陳樹基從事醫師職四十餘年，從婦產科至專攻選擇生殖醫學，並遠赴法國交流研究計畫，之後則在醫師的道路上不斷鑽研試管嬰兒的研究，秉持生殖醫學的專業，為許多想求子的父母帶來一線希望。

新書中介紹了臺灣試管嬰兒發展簡史、臺灣首例試管嬰兒誕生的故事、不孕症的原因、試管嬰兒是怎麼培養的、試管嬰兒技術的演進、成敗悲喜故事、對兩性的建議、人工生殖法問題等，並介紹培育首例試管嬰兒成功的北榮醫師資歷。還有國內12家重要的生殖醫學中心的發展，及86家生醫學中心的名稱及所屬縣市。根據統計，每七對夫妻，便有一對不孕，透過此書讓讀者及不孕夫婦提供培育試管嬰兒的詳實說明及資訊。

另外，這次新書發表會的地點選在「京倫會所」，此會所經由京倫集團董事長李俊琳承接打造，為一處已有百年歷史的日式老屋，幽靜典雅，經由老屋修復後，作為藝術作品的展覽空間，並開放大眾入內領受歷史建物的氛圍。透過京倫會所，讓更多藝術、生活、美學元素在此相互交流，提供大家更多生活美學的體驗。