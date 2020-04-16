大成鋼與大國鋼 雙引擎驅動大成鋼集團持續前進

大成鋼集團旗下旗艦公司-大成鋼(2027)與大國鋼(8415)，先後在美國建構獨步全球的網路商務電子交易平台，取代傳統通路交易模式，將B2B的工業產品，經營的如同到7-11買東西一樣方便，且價格非常有競爭力，已成為美國不銹鋼、鋁捲板及扣件(標準品)最大通路商，名符其實的台灣之光。

大成鋼(子公司美國大成國際TCI)，目前已是全美不銹鋼製品及鋁捲板最大通路商，在美國有8大發貨倉庫，客戶超過2,600家，每日詢單約3,500筆，每月成交超過25,000筆，其中網路交易佔比80%。全美前50大加工業者中，有超過30家是TCI的客戶，都把TCI當成自家倉庫，有需要就來提貨，24小時都在交易，名符其實的不銹鋼產業7-11。

大國鋼則是美國最大標準品扣件通路商，包含其他5個國家(加、澳、英、巴西及紐西蘭)共設有31個據點及28個發貨倉庫，販售65,000種包含碳鋼、合金鋼、不銹鋼等各式標準品扣件及各式手工具、五金工業用品，客戶超過5,500家，每日詢單約6,500筆，訂單超過3,000筆，網路交易佔一樣超過80%，最大客戶只佔營收比重不到3%。

大成鋼集團建構的網路商務電子交易平台，是一套完善且方便的網路交易系統，提供庫存種類、數量、價格、訂貨、交貨現況的24小時無休即時查詢，部分小件商品，更可提供「早上下單、下午出貨」的高效率服務。

大成鋼集團網路平台成功的原因，除了完善的網路交易系統外，仍必須配合高品質產品、齊全的商品種類規格、安全數量、透明的價格，再加上通暢的物流，才能最短時間促成每一筆交易，看似簡單，卻是高門檻。因此，該銷售平台，已成為全球眾多工業產品進入美國市場的重要渠道，且營業品項增加，不會增加營運成本，讓毛利提高，成為最大競爭優勢。除非是該平台沒賣，否則同業難與其競爭；近幾年就有美國同業，因大成鋼集團的加入而競爭力勢微，最後結束營業或被大成鋼集團併購，足見該平台的影響力。

大成鋼集團通路在美國市場雖具競爭力，但仍難敵市場景氣及政治因素。去(2019)年受到美國鋁捲板市場供過於求，及不銹鋼受美中貿易戰加徵關稅影響，需求減緩，全年營收為778.74億元，較108年839.32億元年減7.7%，加上提列鎳價避險交易損失(整體業外淨損超過22億元)，導致稅後淨利下滑至18.2億元，EPS 1.49元。

大成鋼董事會已通過2019年盈餘分配案，每股將配發股利1.2元，其中配息1元、配股0.2元。

大國鋼去(108)年同樣受到中貿易戰影響，全年營收194.15億元，營業毛利50.08億元，毛利率25.79%，稅後淨利8.39億元，年增率-29.37%，EPS 0.81元。該公司董事會決議大方派息，擬以法定盈餘公積、資本公積每股發放現金股利1.4元，殖利率超過5%。

今年以來，由於新冠肺炎疫情在美國蔓延，導致消費力延遲，出貨量較去年同期減少。統計大成鋼及大國鋼今年第一季營收分別為162.19億元、43.53億元，較108年同期減少23.99%及14.21%。市場人士認為，景氣有循環，股價有高低，體質好、競爭力強的企業，絕對是疫情過後的領頭羊，大成鋼集團具備這樣的實力。