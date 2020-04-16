寵物專用隔離運輸艙助寵物防疫

防疫有責、獸醫有愛 :防疫動保安全再升級

桃園市長鄭文燦今（16）日前往市府動物保護處，出席「防疫物資─寵物專用隔離運輸艙捐贈暨授獎儀式」時表示，感謝傑亨生技公司及中原動物醫院發揮「防疫有責、獸醫有愛」的精神，捐贈價值30萬之專利設計的寵物專用隔離運輸艙，其純氧艙的運送裝置能安全隔離，避免運輸過程中發生動物交叉污染或脫逃等風險，保障第一線動物管制人員健康，其艙體的設計也能讓寵物穩定維護動物福利，感謝民間攜手完善動保防疫工作。

市府多位一級官員、桃園區長等與市長鄭文燦一起出席參加捐贈儀式。圖/傅秉祥

鄭文燦表示傑亨生技公司為臨床獸醫師研發動物用的高壓氧治療艙，也擁有相關的專利，經常參與海內外展覽，如2018年德國紐倫堡展等，而中原動物醫院為中壢區著名的毛小孩醫院，鄧如意院長為寵物專用隔離運輸艙的設計者，此設計大幅提升毛小孩的醫療設備及技術。市府感謝民間支持，持續增強動物防疫能量，共同圍堵疫情擴散。

農業局長郭承泉表示，基於防疫需求，市府動保處成立寵物隔離安置服務中心，並設置獨立空間照顧受安置動物，新冠肺炎確診個案飼養的犬貓等寵物，比照居家隔離者不外出，由照顧者自主觀察動物健康狀況，若犬貓出現健康異狀，可聯繫平常就診的獸醫師，以遠端視訊方式先行協助診斷，家中若無其他成員可照護動物時，可尋求市府動保處協助動物隔離安置事宜，飼主不得任意棄養，郭局長也說目前尚無證據顯示動物會傳染新冠肺炎給人類，請市民朋友不要恐慌，也不應隨意棄養寵物，建議防疫期間避免攜帶寵物外出，或前往人潮聚集場所，減少寵物接觸野生動物的機會，降低感染風險，上午包括市府農業局長郭承泉、動保處長王得吉、研考會主委吳君婷、桃園區長陳玉明、傑亨生技實業有限公司董事長簡于甄、中原動物醫院院長鄧如意、獸醫師公會理事長宋鴻海等均一同出席授獎儀式。