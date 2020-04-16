新冠肺炎中醫遠距診療超前部署 啟動居家檢疫中醫關懷服務 共同守護台灣健康

文/黃志方

台北市中醫師公會4/16日於公會會議廳招開「新冠肺炎中醫遠距診療超前部署」記者會，由台北市中醫師公會吳建東醫師主持並由台北市中醫師公會理事長黃建榮醫師、長庚紀念醫院中醫部陳星諭助理教授、台北市中醫師公會理事長黃建榮醫師、中醫師公會全聯會秘書長蔡三郎醫師等分別針對「因應新冠肺炎中醫醫療服務就位與中醫加入居家檢疫隔離診療服務及台北市中醫院所參與遠距醫療服務報告」、「從新冠肺炎談中醫對病毒性疾病的防治」、「居家隔離檢疫自主健康者通訊診療服務簡介」、「台灣中醫師參與防治新冠病毒的角色」等議題分別發表演說，並宣示中醫配合政府防疫、共同守護台灣健康。

面對新冠病毒武漢肺炎全球蔓延，全球五大洲不僅中國大陸及歐美多數國家皆淪為疫情災區，台灣在衛福部陳時中部長指揮下，超前部署向國人宣導「勤洗手」、「戴口罩」、「保持社交距離」、「避免群聚感染」，4/15日止台灣疫情確診案例395例，已有124人解除隔離，台灣公衛防疫成果已成為全球典範。從港澳及國外疫區進入台灣的民眾，需居家隔離或居家檢疫自主健康管理14天，為避免隔離者，因身體不適而外出趴趴走看診，造成病毒到處傳播造成社區感染。

衛福部於2月10日起公告居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者通訊診療作業流程。中醫對防疫及抗疫自古即有診治案例，由於台灣防疫滴水不漏，中醫臨床上接觸不到確診病人，新冠肺炎在中醫屬於「疫毒」的範疇，中醫典籍即有「正氣存內邪不可干，避其毒氣」的防疫治療之法。有關中醫藥防治新冠病毒的論文，已有多篇發表於國際醫學期刊。

台北市中醫師公會為配合政府防疫確保中醫院所安全，除向疾病管制局、衛生局爭取配發基層診所醫用口罩、防護面罩、隔離衣外，並開辦中醫院所感染管控標準作業研習會，向衛生局推薦中醫診所加入居家隔離、居家檢疫、自主健康管理通訊診療服務，提供隔離患者中醫醫療服務。

台北市中醫師公會為超前部署，啟動居家檢疫中醫關懷服務，目前向公會登記參與「新冠肺炎」通訊診療服務的診所有25家，以上服務皆需依據衛福部居家隔離(檢疫)者就醫指引，通訊診療標準作業流程，提供病人中醫醫療服務，面對新冠病毒疫情肆虐，新藥及疫苗尚未開發出來，中醫藥對防疫及抗疫將扮演更重要的地位，共同守護國人的健康。

林源泉中醫師解說排毒藥方。黃志方