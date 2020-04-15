美畫人生-鍾隆枝油畫個展 桃園平鎮分館4/15起展出
美畫人生-鍾隆枝油畫個展將於4月15日起在桃園市立圖書館平鎮分館1樓文化館開展，本次展出作品以美畫人生為主題，將人生經歷的人事景物，藉由畫作賦以生機呈現出作者美麗的視角，歡迎有興趣的民眾前往觀賞!
鍾隆枝很早就開始接觸油畫，在18歲那年，他偶然看到北部有家畫室張貼著徵畫師的徵才廣告，喜歡畫畫的他，燃起了內心對創作的熱情與渴望，自此隨著啟蒙老師頼德彰先生學習，開始了這段師生之緣，也為鍾隆枝老師的繪畫生涯揭開序幕。29歲那年，懷著滿腔對繪畫的熱情，便與妻子在龍潭街上開設畫廊，畫廊設立迄今已逾30年，期間結識了不少興趣相投的朋友，更藉由客製化作品不斷磨練精進自己的創作。
早年較常畫的題材有悠遊的錦鯉，搭配荷花或水果、高山風景、台灣各地特有的風土人情，基於顧店的因素，顯少能外出寫生，多半憑藉相片與經驗閉門造車!近幾年間，畫風逐漸改為以玉山為題的多幅連作，期許自我能挑戰巔峰，迎接更多更大的挑戰，也才能廣納更多的事物物， 期盼服務更多愛好藝文書畫的朋友。
美畫人生-鍾隆枝油畫個展，展期自4月15日至5月5日止，展覽期間至平鎮分館1樓文化館，請觀展民眾配戴口罩，做好個人衛生習慣管理，保護自己也保護別人，入口處亦設置酒精消毒，歡迎觀展民眾進場時多多利用，詳細訊息逕洽桃園市立圖書館官方網站(http://www.typl.gov.tw/mp.asp?mp=1)，或洽03-4572402#18曾小姐。