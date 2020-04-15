逢疫情乃進修不間斷 貿協推會展線上課程

因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，各國政府紛紛採取封城、鎖國或限制集會人數等措施，衝擊會展活動停擺或延期，外貿協會4月14日於臺北國際會議中心辦理一場「會展防疫不停歇、IT幫幫你」課程，並提供線上直播，讓會展業者防疫進修不間斷，精進如何利用數位工具維持業務順暢運作，並藉此機會與同業交流。

這場由經濟部國際貿易局及外貿協會主辦的課程，邀請台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成、愛酷智能科技創辦人執行長林庭箴及Accupass創始人謝耀輝擔任講師，以「如何協助會展產業數位轉型及數位行銷」以及「會展創新作法」為主題，除介紹現行遠距通訊協作業務需求視訊平臺工具外，並介紹如何因應線上會展的特性調整內容、如何吸引關注及創造議題，為參展商、買主及參與者打造全新的會展體驗。

外貿協會秘書長葉明水表示，臺灣在這波疫情期間的優異表現於國內外都是有目共睹，對於作為會展辦理國的形象也有所提升，待疫情結束後，這些都會是我們的優勢。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成介紹Teams的運用。圖╱貿協提供

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成介紹到微軟面對智慧手機的競爭，但危機就是轉機，微軟在2015年開始數位轉型，一直以來的企業願景都是希望可以透過科技幫助企業發揮產品效能打破產業限制，獲得更好的發展。

愛酷智能科技創辦人執行長林庭箴及協理吳健宇，也針對「會展數位行銷」分享如何透過小巧思讓線下客戶轉到線上，達成行銷效益。並運用數位行銷工具，管理分析線上客戶資訊，抓住最關鍵精準的客戶與潛在訂單。

Accupass創始人謝耀輝則分享了，利用科技工具可以讓會展活動事前的準備跟宣傳更充分，並可以透過識別證或是RFID報到手環統計分析客戶在展場中的喜好，讓廠商可以進一步瞭解客戶的喜好。

除了實體展覽及記者會、洽談會都改為線上形式外，會展課程也推動虛實並行，辦理線上直播課程，方便會展從業人員，能夠利用線上課程進修，趁此休息的空檔充實自己的實力，成就美好的未來。