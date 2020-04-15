高齡婦女再就業 銀髮中心暖心陪伴

人生路上總會遇到挫折，但若是臨老才來到人生最低點，有些人恐會一蹶不振，但對於72歲的秀秀姐來說，她沒有退路，只能一直往前行，才能守護她的家、她的先生。在經濟出現問題，亟需立即找到工作以求安穩時，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心適時拉她一把，解決了她的燃眉之急。

秀秀姐40年前隨著先生到馬來西亞創業，10年前生意又擴展至上海及深圳，看似個風光無限、人人稱羨的老闆娘，誰料到遭遇中美貿易戰影響，去（2019）年認賠撤資回馬來西亞重啟爐灶，先生卻在此時突患中風，只好返臺借住朋友家定居休養。不想麻煩旅居海外子女的秀秀姐決定一肩挑起養家的責任，來到銀髮中心辦理求職登記，希望找洗碗、清潔工、餐廳工作，表示只要有機會都願意嘗試。

就業服務員經深入諮詢評估秀秀姐的狀況及需求，了解她雖年紀較長、身形瘦小，但健康和精神狀況都很好，且態度積極正向，和她共同擬定就業協助行動計畫後，隨即安排幾個面試機會，順利地在新北市永和小社區做兼職清潔工作。

但因半天兼職工作無法應付秀秀姐的生活開銷，就服員除協助她繼續媒合其他兼職工作，也安排她報名銀髮中心辦理的銀髮課程-「餐飲服務職人培訓班」，培養第二專長。不久後也順利地獲得第二份兼職工作，至個人雇主家裡從事家事服務兼職工作。

秀秀姐工作積極認真，得到社區及雇主的肯定，還給予加薪鼓勵，只是剛好又碰上朋友房子即將出售，秀秀姐得先儲備租屋費用，所以她又至銀髮中心尋求協助，希望能找到假日兼職工作，就服員也不負所托，順利協助她找到第三份兼職工作，至銀行擔任清潔工作。目前這三份工作讓她足於支應家庭開銷，讓她無後顧之憂，也有餘力可以好好照顧先生。

銀髮中心就服員表示，從秀秀姐身上可以看到臺灣傳統婦女的堅毅精神，不畏困境，勇往直前，很是佩服，所以無論如何都會努力幫助秀秀姐達成她求職的目的。秀秀姐也非常感謝就服員耐心、熱心的服務及推介媒合，讓她感受到人間的溫暖，解決了高齡者找工作的恐懼與不安。

銀髮中心採一案到底專人服務，可依民眾實際狀況提供建議、職涯諮詢、擬定就業行動計畫、推介並安排面試等協助，幫助民眾順利就業。