防疫不打烊 2020扣件展 數位加值整合服務

全球第三大、亞洲第二大的「第6屆台灣國際扣件展」，原訂於今（2020）年4月舉辦，考量廠商及買主的健康安全以及配合政府的防疫政策，主辦單位決定將展覽延期至10月14至16日於高雄展覽館辦理，盼提供參展商及國際買主更臻完善的展覽品質及參展體驗。

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情擴及全球，衝擊各產業供應鏈，對於今年全球經濟復甦進展，造成嚴峻傷害。就臺灣而言，又以電子零組件、機械設備、汽車零組件、觀光及石化業等衝擊影響層面最大。面對此波疫情所帶來的全球實體貿易挑戰，「2020台灣國際扣件展」將對我國扣件業者加強提供數位展會加值服務，協助其突破疫情限制，持續轉型創新。

外貿協會首波將於4月底於官方youtube平臺、展覽官網及臉書等，以影片方式分享臺灣扣件產業及展覽亮點介紹，提供國際買主更加深入了解臺灣產業概況及展覽優勢。此外，並首次設置線上展覽專區，透過「台灣經貿網」數位平台，於展覽期間提供參展商線上線下不中斷整合服務，搭配精準行銷，協助我國業者與國際大廠或目標市場買主線上媒合，運用跨境電商爭取商機。

「2018年台灣國際扣件展」國際買主洽談情形。圖╱外貿協會提供

外貿協會表示，本屆展覽規模預計超過420家廠商，使用近1,200個攤位。主辦單位首次規劃戶外展區，展出項目涵蓋扣件工具、生產設備、檢測儀器外，尚包含五金扣件、線材原料等標準件，以及汽車、航太、資通訊及醫療器材等高值化扣件產品。國內指標業者包含世豐螺絲、至盈實業、恒耀國際、春雨、鋐昇實業、三星科技、瑞滬企業及台灣鋼鐵等皆共襄盛舉。

臺灣扣件產業經歷逾60年的發展歷程，自2014年開始，年產值已超過1,200億新臺幣，擁有全球最密集之螺絲螺帽生產聚落，提供上、中、下游完整供應鏈，為全球第三大螺絲螺帽出口國。挾帶著強大的生產優勢、製造品質及研發能量，我國扣件產業可望持續穩健成長。

「2020台灣國際扣件展」將協助業者掌握最新市場脈動，擴大爭取國際商機；欲搶先同步接收最新展覽訊息與參觀資訊，請至（www.fastenertaiwan.com.tw/zh_TW ）查詢。