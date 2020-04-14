塑橡膠、製鞋、智慧機械三大展 9月聯合展出

外貿協會與臺灣機械公會共同主辦的「台北國際智慧機械暨智慧製造展（iMTduo）」，今（2020）年9月9日至12日，與「台北國際塑橡膠工業展（Taipei PLAS）」及「台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）」同期展出，三大機械展使用南港1、2館，規模預計達3,300個攤位。

外貿協會表示，「iMTduo」為新世代製造業與工業4.0所量身打造，主軸聚焦智慧製造及趨勢，展區規劃有「金屬加工與自動化設備」、「智慧設備與製造」、「精密零組件」、「感測器與量測設備」等，完整呈現智慧製造供應鏈所需的產品與解決方案。

「Taipei PLAS」則以「工業4.0」、「智慧製造」及「循環經濟」為主題，展出內容包含「塑橡膠機械加工設備」、「射出成型機」、「中空成型機」、「印刷機械」、「包裝機械」、「模具、零配件」和「塑橡膠原料及製品」等，展現臺灣塑橡膠機械產業完整供應鏈。

而「ShoeTech Taipei」則是展出高效率自動化製鞋機械設備，並新增「鞋材配件」展項，提供更多元化採購選擇。隨著越來越多塑膠製品產業及製鞋業導入智慧化設備、自動化技術與萬機聯網等生產模式，讓產線升級轉型，提升製造效率與減少生產浪費。

更多展覽訊息可至三展官網（www.taipeiplas.com.tw、www.imtduo.com.tw、www.shoetech.com.tw ）查詢。