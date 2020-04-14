第四屆「荊山經典文創藝術獎」文化大學開跑 募集全球新創設計人

2020「荊山經典文創藝術獎」於四月初正式起跑，4月11日財團法人夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑博士特別前往文化大學數媒系介紹本屆國際賽事，期待招募更多文創設計人才投入比賽。本屆徵件主題為「慈善」，趙忠傑執行長鼓勵設計人才多多參與，最近COVID-19全球疫情蔓延，許多課程也改為線上，或許正是靜心沉澱創作的好時機，期待透過文創比賽，鼓勵新秀，傳遞正能量。



準副總統賴清德曾（右）多次參與基金會活動，並對基金會長期舉辦提供青年藝術家伸展舞台的「荊山經典文創藝術獎」，給予大力支持與肯定。圖／業者提供

嘉義縣縣長翁章梁（右）曾親臨基金會參訪，並擔任「2019荊山經典文創藝術獎頒獎典禮」致詞嘉賓及頒獎人。圖／業者提供

「荊山經典文創藝術獎」為財團法人夏荊山文化藝術基金會自2017年起每年舉辦的全球徵件，分平面設計、禮品設計、影像創作三組競賽，開放全世界設計好手以書畫大師夏荊山作品內涵為元素進行創作。總獎金新台幣二百五十萬元，單獎項最高獎金三十五萬元，徵件至八月三十一日截止。自比賽開辦以來，受到台灣各界長官大力支持，亦串連倫敦、東京、紐約、南京、香港、里斯本、布拉格各界研究機構、博物館界共同宣傳協力，已成為世界知名的東方藝術文創賽事。





交通部長林佳龍（左）曾蒞臨「2017荊山經典文創藝術獎頒獎典禮」，擔任致詞嘉賓及頒獎人。圖／業者提供

財團法人夏荊山文化藝術基金會創辦人夏荊山，畢生致力於書畫藝術之創作與傳承，祈願能將畢生所學回饋社會，為文化紮根，提攜新一代文化工作者，特舉辦「荊山經典文創藝術獎」，矢志創立跨領域、跨國際藝文交流平台，結合傳統文化精髓，激發更多新銳創作與設計。





立法院副院長蔡其昌（右）對於佛畫、道釋畫素有研究，亦擔任「荊山經典文創藝術獎」顧問，在文創發展推動上給予基金會許多意見與提攜。圖／業者提供

「2020荊山經典文創藝術獎」徵件時間：2020/04/01至08/31 下午5:00截止。比賽官網http://jingshanaward.com/

