防疫期間免群聚，樂活運動做公益

大同世界科技股份有限公司（以下簡稱大世科,股票代號8099）20年來專注於資通訊系統服務推展，近年致力成為顧客數位轉型的專業夥伴。適逢成立20週年里程碑，大世科重視企業社會責任，特舉辦「大世科20周年 公益騎跑走」線上單車、健走、路跑揪團活動，並號召所有員工與相關供應廠商、客戶夥伴、親朋好友，以及所有熱愛運動的人士共襄盛舉，線上累積運動量，一起響應公益活動!

防疫期間，除了保持社交距離，重要的是養成運動健身習慣，除了增強免疫力，還能持續做公益。報名大世科「線上公益騎跑走」活動，可與志同道合的夥伴組成團隊。活動期間大家各自選擇適合的運動地點，運動過程中，以手機應用程式回報累計的數值，免群聚可輕鬆透過線上互動，一起樂活運動。

報名大世科「線上公益騎跑走」活動，每人報名費用500元，全數捐贈公益團體。預計將有三家公益計畫與團體受惠捐贈: 一、台灣世界展望會 -「水資源行動」用一杯乾淨水滋養孩子夢想計畫。二、中華安全行動照護協會 – 原鄉長照服務網絡育成計畫。三、中華社會福利聯合勸募協會 – 有愛無纇-愛心不偏心計畫。參賽者將收到公益團體開立的捐贈收據可用於個人報稅折抵。

大世科總經理劉盈秀更線上熱情呼籲大家一起運動享健康、關懷做公益；「一個人走的快，一群人走的遠」，揪團運動做公益，人生色彩更豐盛。本次活動代言為極地冒險家-林義傑，也一起邀請熱愛運動人士，共襄盛舉攜手做公益，一起「跑出生命的寬度」。

大世科「線上公益騎跑走」活動特色:

一、不限場地，免群聚，持續運動健身，增強免疫力。二、報名費全數轉捐贈公益組織(100%捐贈，可抵稅)。三、 透過 APP報名參與，選擇騎單車或跑步健行都可參與。四、活動期間一個月，鼓勵養成運動習慣，完成指定公里數即達標。五、 融入趣味分組競賽，小隊成員透過線上APP互相鼓勵，運動健身達標。六、 超值完賽禮:限量專屬聯名運動短T 及專屬限量款紀念衣保袋

大世科表示：「感謝有您！共同陪伴走過20年的時光，邀請您不管身在何方，皆能透過運動強身健康、關懷做公益，讓我們攜手迎向新挑戰、再創新局！」

大世科20周年「線上騎跑走」公益活動 報名至4/25 或 額滿提前截止。 活動時間: 5/5至6/5。活動地點 : 戶外不限地區。活動贈品 : 紀念運動T、紀念款衣保袋 。 活動報名簡章連結: https://tsti.pse.is/tsti20 ，活動邀請卡EDM連結:https://tsti.pse.is/QRFCV