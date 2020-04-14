看好緬甸內需市場商機 緬甸雙展11月仰光登場

中華民國對外貿易發展協會和展昭國際企業看好緬甸持續成長的內需市場，訂於今（2020）年11月12日至15日假緬甸仰光會議中心（YCC）共同舉辦第八屆「緬甸國際汽機車暨零配件展」及「緬甸國際電機電子暨電力設備展」，帶領臺商赴緬爭取商機。

該展預計徵集180家廠商，使用300個攤位，預計吸引來自東南亞及其週邊國家約4,000名買主前往參觀。

外貿協會表示，緬甸自2011年實施經濟開放以來，每年GDP以6%至7%的速率增長，居民生活水準逐漸提高。據東協汽車聯合會（ASEAN Automotive Federation，AAF）統計顯示，自2016年至2018年，緬甸每年新車生產及銷量皆倍數成長。此外，2019年東協八國（不含寮國及柬埔寨）之汽車總銷量為346萬輛，較2018年衰退2.8%，惟緬甸新車銷售量成長達25%，為2.2萬輛，成長幅度高居東協之冠。緬甸擁有5,500萬人口，但每千人中僅18人擁有汽車，市場潛力龐大。多家國際知名汽車公司看好緬甸汽車市場，並在緬設立組裝廠。

2020年緬甸國際汽機車暨零配件展（AMPA_Myanmar）將擴大展出成車專區，為本年展覽亮點之一。圖╱外貿協會提供

由於緬甸經濟發展快速，對於電力需求也逐年升高。世界銀行預估該國電力需求每年增加11%，緬甸電力與能源部（Ministry of Electricity and Energy，MOEE）表示，截至2019年底，全緬電力普及率已達51%，目前緬甸正致力於國家電網建設，預計在2030年前，達成全國通電，且其中20%來自可再生能源的目標。在緬甸全國14個省與邦中，其中半數將電力列為優先投資項目。緬甸移動式發電機（Mobile Generator）業者指出，2019年發電機的銷售及租賃數量皆翻倍成長，移動式發電設備市場可望持續擴大。

據World’s Top Exports（WTEx）統計，2018年除火車外各式車輛及其零配件進口金額達15億美元，為該國第四大進口項目，其中進口金額最大的五個子項目分別為：機車（約4億美元）、汽車（約2.8億美元，成長11%）、卡車（約2.4億美元）、汽機車零配件（約1.8億美元，成長26.3%）及拖拉機（約1億美元）。機電設備及其零件則高達26億美元，為該國第二大進口項目，進口額最大的五個子項目則依序為：電話及相關設備（約12億美元）、絕緣電線與電纜（約1.8億美元，成長91.9%）、變壓器、變流器及感應器（約1.3億美元，成長81%）、發電機組（約1.2億美元，成長110.6%）和電視相關設備（約1.2億美元）等。

2020年緬甸雙展援例邀請緬甸商工總會（UMFCCI）擔任展覽協辦單位，並增設物流專區，展示物流倉儲設施、物流IT軟硬體及自動化系統設備、冷鏈系統設備等，另與緬甸汽車製造商與經銷商協會（MAMDA）合作擴大成車專區，展出規模達300個攤位，預計較上屆成長20%。

有意參加第八屆「緬甸國際汽機車暨零配件展」及「緬甸國際電機電子暨電力設備展」者，即日起至今年4月30日前報名，即享早鳥專屬95折優惠，詳情可洽外貿協會。