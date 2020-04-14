豪紳纖維科技生產隔離衣布料共同防疫

桃園市政府市長鄭文燦今（14）日上午，偕同經濟發展局及衛生局、蘆竹區公所等主管人員，至桃園市蘆竹區的紡織原料業者「豪紳纖維科技公司」視察，全力支援防護衣及隔離衣布料的生產，要讓醫護人員在防疫戰場無後顧之憂。

豪紳纖維科技公司成立於1973年已近50年歷史，由研發特殊纖維與高性能纖維產品出發，主要產品為技術型產業用紡織品，包括無塵、靜電防制、工業防護與醫療保健等應用，將台灣傳統紡織產業轉型為全球高性能纖維科技產業，已取得國內外32項專利，行銷全球超過60國，為全球無塵與抗靜電類產品領域領導者。

豪紳纖維科技董事長陳明聰(右)向鄭文燦市長說明該公司的技術結晶。

該公司近年積極投入智慧紡織品開發，推出全新自有品牌iQmax®，運用各式創新纖維結合穿戴裝置，讓機能紡織品走向智慧紡織品，已成為特殊纖維與智慧型紡織品的代名詞。豪紳企業曾獲第8屆桃園績優企業卓越獎(工業組創新企業獎)，於海湖買地自建成立廠區，時常規劃回饋社區活動，善盡企業責任。因應新冠肺炎疫情而造成防護衣及隔離衣的需求增加，豪紳纖維科技自年後產能全開，近一個月來已經生產幾十萬碼的「超細纖維醫療布」，為全球的主要領導廠商，並提供醫療防護面料與成品給整個醫療體系使用，與捍衛前線的醫護人員全力共同面對疫情。

鑑於新冠肺炎疫情延燒除了影響民眾作息外，也對旅遊、航空、交通運輸、製造、電子等產業造成衝擊，面對疫情可能帶來的潛在損失與經營風險，行政院及經濟部已提出相關紓困方案。此外，市府經濟發展局業已整合「桃園市創業創新服務辦公室」功能(位於桃園市桃園區成功路三段１號，虎頭山創新園區B棟，專線：0800-505-158，網址：https://www.smecf.org.tw/i-startup/index.html)，委託臺灣中小企業銀行、臺灣中小企業聯合輔導基金會及財團法人中小企業信用保證基金會等單位聯合服務，將以專線、專人、專案方式，提供即時、快速、精準的融資輔導服務。