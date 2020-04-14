車主回廠尊榮獨享「安心專案」與您一同防疫

SUBARU不僅持續響應政府相關防疫措施並隨時關注疫情發展之外，更將以實際行動積極投入更多資源提供貼心服務，用心為車主和心愛家人的健康把關。自即日起SUBARU正式推出車主回廠尊榮獨享的「安心專案」，針對車內及空調系統，提供安心潔淨服務，守護車主在防疫期間的移動生活！



近期嚴峻的疫情讓維持良好空氣品質、阻絕飛沫傳染成為人人關注的焦點，向來以安全為理念的SUBARU，對此提前為廣大車主預先設想，即日起，每一位SUBARU車主均可預約回廠享受「安心專案」，讓SUBARU為您安裝專用臭氧空氣清淨機，從空調源頭阻絕汙染及破壞細菌蛋白分子，提供各項服務單一品項選購，更推出防疫優惠專案：

(優惠價：NT$ 1,150含工資)：有效破壞細菌分子蛋白，從源頭阻絕汙染，吸附懸浮微粒。

(優惠價：NT$ 2,000)：消滅99.9%的細菌、黴菌與真菌，提供抑制細菌與病毒的長效保護。

(優惠價：NT$ 2,286起)：除臭、除菌，維持車內好空氣。

A (優惠價：NT$ 2,900起)：臭氧空氣清淨機+空調潔淨滅菌(依車型區分適用方案)，深度清潔空調系統。

專案B (優惠價：NT$ 2,680)：臭氧空氣清淨機+車內煙霧殺菌服務，對車內進行無死角殺菌服務。

SUBARU關心每一位車主的健康，期盼在防疫期間以優質的服務為車主提供安心潔淨的用車空間。空調系統透過深層清潔後，搭配臭氧空氣清淨機，可維持車內清新的空氣循環，並有效預防持續累積在冷氣蒸發器及排水系統上的雜質粒子，進而避免細菌滋生、去除車內異味。而車內煙霧殺菌服務，可殺死99.9%的細菌、黴菌與真菌，提供抑制細菌與病毒的長效保護，給自己和心愛家人一個舒適健康的駕乘環境！

詳情請洽SUBARU官方網站：https://www.subaru.asia/tw/assets/promos/aftersales/20200401_covid19/info.pdf

SUBARU全面守護駕駛安全 更用心保護車主的健康 。圖／業者提供



