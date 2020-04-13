全新BMW 118i Edition Sport / Edition M 限量153萬元起

全新世代BMW 1系列自上市以來便以靈活的操控與都會時尚的掀背外型備受歡迎，為滿足更多豪華掀背車買家，總代理汎德特別引進BMW 118i Edition Sport及BMW 118i Edition M兩款車型，標準配備BMW全數位虛擬座艙、智慧Comfort Access免鑰匙系統、無線Apple CarPlay整合系統與完整智慧互聯駕駛服務等，以豐富的產品配備領先同級對手。全新BMW 118i Edition M更搭配M Sport套件，包含M款空力套件、M款雙前座跑車座椅、M款多功能真皮方向盤、M款擾流尾翼及M款專屬18吋輪圈等配備，突顯全新BMW 1系列的帥氣運動風格。全新BMW 1系列118i Edition Sport 153萬元起，本月更推出新世代首購方案享低月付9,900元起，全新BMW 118i Edition Sport限量200台、118i Edition M限量100台，讓喜愛BMW的車迷朋友輕鬆入主！



全新世代BMW 1系列滿載先進科技配備，導入家族最新的BMW全數位虛擬座艙，整合10.25吋虛擬數位儀錶及10.25吋中控觸控螢幕，營造前衛座艙氛圍。圖／業者提供

全新世代BMW 1系列不僅擁有亮眼的時尚運動外型，更具備BMW新世代科技，創新前衛的BMW全數位虛擬座艙，整合10.25吋虛擬數位儀錶及10.25吋中控觸控螢幕，使用最新BMW智能衛星導航系統與iDrive7.0使用者介面，透過直覺化的圖示內容與操作邏輯，打造最懂你的科技座艙。此外，全新世代BMW 1系列全車型更早已領先同級標準配備智慧Comfort Access免鑰匙系統，車主只要靠近或離開車輛超過2.5公尺，車輛便會自動解鎖、上鎖；在靠近車輛3公尺時更會亮起全新世代BMW 1系列特有的「BMW」字樣迎賓投射燈，提供車主獨一無二的個性化體驗。讓車主喜愛的智慧駕駛輔助科技更值得一提，全新世代BMW 1系列全車系標準配備自動倒車輔助系統，車輛會在時速低於35公里內，自動記憶向前行駛的最後50公尺路徑軌跡，在車主誤闖窄巷時，自動倒車輔助系統便可輕鬆幫助車主自動駛離。同樣列為標準配備的BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技還包括主動防撞輔助與行人偵測、車道偏離警示、盲點偵測警示、後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助與自動停車系統，提供車主與家人最完整的安全防護。



全新BMW 118i Edition M配備Alcantara麂皮與高級織布拼接而成的桶型M款雙前座跑車座椅，激發車主內心中最純粹的駕馭渴望。圖／業者提供

全新BMW 1系列Edition M全面升級M Sport內外裝套件，增添絕對熱血的俐落風格。外觀部份透過M款空力套件的點綴，加大的前下氣壩與更運動化的設計線條，搭配M款擾流尾翼與18吋M款專屬輪圈，熱血鋼砲的個性嶄露無遺。內裝部份同樣注入M熱血元素，坐上包覆性與支撐性極佳的Alcantara麂皮與高級織布拼接而成的桶型M款雙前座跑車座椅(含電動腰靠)，手握質感厚實的M款多功能真皮方向盤，競技感受一觸及發，激發車主內心中最純粹的駕馭渴望。



標準配備的自動倒車輔助系統，使車輛在時速低於35公里內會自動記憶向前行駛的最後50公尺路徑軌跡，在車主誤闖窄巷時，自動倒車輔助系統便可輕鬆幫助車主自動駛離。圖／業者提供

全新BMW 118i Edition Sport / Edition M車型價格表與重點配備

車型 價格 重點配備 BMW 118i Edition Sport 153 Sport Line風格套件(包括Sport Line專屬外觀套件、雙前座跑車座椅、跑車多功能真皮方向盤及17吋Sport Line專屬輪圈)BMW全數位虛擬座艙(包括10.25吋虛擬數位儀錶、10.25吋中控觸控螢幕、BMW智能衛星導航系統及iDrive7.0使用者介面)BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技(包括主動防撞輔助系統與行人偵測、盲點偵測警示、車道偏離警示、後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、駕駛注意力輔助功能、自動停車輔助系統及自動倒車輔助系統)智慧Comfort Access免鑰匙系統無線Apple CarPlay整合系統Berlin光影飾板及環艙氣氛燈組豪華型雙區恆溫空調及後座出風口BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛服務(包括智能緊急求助、遠距售後服務、智能遠端遙控、線上生活資訊、旅程諮詢秘書、即時路況資訊及手機數位鑰匙) BMW 118i Edition M 166 M Sport套件(包括M款空力套件、M款雙前座跑車座椅、M款多功能真皮方向盤、M款擾流尾翼及M款專屬18吋輪圈等)BMW全數位虛擬座艙(包括10.25吋虛擬數位儀錶、10.25吋中控觸控螢幕、BMW智能衛星導航系統及iDrive7.0使用者介面)BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技(包括主動防撞輔助系統與行人偵測、盲點偵測警示、車道偏離警示、後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、駕駛注意力輔助功能、自動停車輔助系統及自動倒車輔助系統)智慧Comfort Access免鑰匙系統無線Apple CarPlay整合系統Boston光影飾板及環艙氣氛燈組豪華型雙區恆溫空調及後座出風口BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛服務(包括智能緊急求助、遠距售後服務、智能遠端遙控、線上生活資訊、旅程諮詢秘書、即時路況資訊及手機數位鑰匙)