頡懋搶攻高精密導絲生產設備進攻高端醫療市場

南部塑膠押出機領導廠商-頡懋實業／頡欣機械公司搶攻高階醫療押出設備市場，繼開發精密醫療管押出機生產線暢銷海內外後，近期再研發出高精密導絲生產設備上市，生產的導絲可運用在心血管手術等高級醫療領域，並具備高精度、高效能、高品質與易於在無塵室醫材生產空間安裝等特色，備受客戶好評。

據了解，導絲（guidewire）是血管腔內手術及血管攝影過程中所使用的線狀物，有不同的長度、材質與物理特性，它可在X光透視下由血管鞘開口置入於血管內，並順著血管前進至目標位置，作為手術後續導引其他物件用途。另外，有時它也會被作為打通疾病接續血管之用。

尤其，近年來心血管疾病人口呈現大量上升趨勢，醫學機構多以置入支架來當做治療方案，因此透過微創手術接受心血管支架治療的患者也日益增多，而其手術成功的關鍵即是要具備高精密的導絲醫療器材。

頡懋累積25年塑膠押出機研發、製造與銷售經驗，精準掌握產業趨勢與市場需求，挹注龐大資源全力投入精密醫療設備的研發，新開發的導絲生產設備除迎合工業4.0自動化生產需求外，在機器設計與組裝製程中也建立了六大專業核心技術，包括一、設計高精度揀線送料機構，解決線材挑揀檢測與輸送問題。二、透過伺服控制的押出主機、齒輪幫浦及雙壓力計來解決押出控制精準度問題。三、使用特殊設計的精密線材披覆模具來解決擠出塑料穩定性問題。四、採用兩組雷射測徑儀所構成之量測系統，克服線材與披覆直徑之量測問題。五、利用接收量測資料來進行同步並控制速度，解決要求高度精密披覆厚度問題。六、該機台可收集作業程序的機電相關數據，透過控制系統解決數據整合與即時分析處理等問題，達到產出高品質、高精密與高穩定性導絲的目標。頡懋公司網址https://www.everplast.com.tw