瑪崴仕引進PicoHolic 極速超皮秒雷射儀器造福愛美人士

因應新冠肺炎疫情，台灣民眾減少出國、出門，部分公司也開始讓員工在家上班。業務量減少也讓民眾開始儲備能量、進修，待疫情過後可以快速的回到工作崗位並且更上一層樓。其中讓人意想不到的是，許多人也選擇在這一個時間點進廠去做醫美的保養。而在醫美的各個項目中，各大名媛藝人網美必定會做的項目非「皮秒雷射」莫屬。

皮秒雷射在台灣問市至今已近5年，過程中技術不斷推陳出新，從2012年全世界第一台經由美國 FDA 認證的皮秒雷射問世，提高了雷射治療的效率，並克服及減少雷射後可能產生的副作用。到去年為止共有7台問世，包含歐美的PicoWay、Enlighten、PicoSure、Discovery等4家，以及韓國的PICOPLUS、PICOCARE、PicoLO等3家皮秒雷射。皮秒雷射的特點，主要是突破最短的脈衝時間，可在10的負12次方極短脈衝，產生機械光震波效應，因此，能夠大幅減少並縮短熱能對皮膚造成的傷害，以及減少術後過度潮紅，與色素沈澱反黑等併發症等困擾。

而在今年（2020年）更有一台風靡亞洲、由韓國上市公司GTG Wellness所製造、香港市佔率第一的「極速超皮秒Pico Holic」在台灣悄悄的上市。據東妍診所皮膚科陳昱璁醫師指出，他的特點是脈衝時間為市場上最快(300PS)，針對深層色素的擊碎效果較佳，且對皮膚的熱傷害較小，因此欲改善斑點、毛孔、痘疤、膚色不均或想亮白的民眾也很適合。

「極速超皮秒Pico Holic」在醫界也有相當高的討論度，據悉，原廠安排出貨的日期已預約到半年後，相信未來能為台灣民眾帶來更大的福音。陳昱璁醫師也提醒民眾，因每人條件不同，在術前須由專業醫師評估，術後成效也因每人體質反應或修復狀況而有所不同，並需加強保濕、防曬、修護性保養品，或搭配有修復性、生長因子等成份的課程，效果更佳，且需慎選信譽好的醫美診所與醫師，才能為消費者做到最好最安全的把關。