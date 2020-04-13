和信製網 全面滿足少量多樣、創新產品的需求

和信製網工業導入多元設計元素，推出一系列包括建築、裝潢、機電、太陽能..等產業使用的新產品，將金屬製網產品應用無限擴大，並提供少量多樣的服務，除了獲得國內各項重大公共建設指定採用之外，更將觸角延升至美國、印度、東南亞、日本市場。

和信製網總經理陳浩彬指出，台灣市場規模小，若以價格做為競爭主軸，必然造成惡性循環，唯有持續開發高附加價值的產品結合全方位的售後服務，才能贏得客戶的高度肯定，也因此，和信從傳統沖孔網的生產製造導入研發設計，成功擴大進入少量多樣的接單生產領域。

陳浩彬說，和信製網全新推出的鋁合金百葉板，從概念、設計、71％高開孔濾網板、製造、強度試驗到量產，全面性滿足太陽能、機械、電機等設備機體散熱的需求，無論是外觀設計或是散熱功能性都獲得客戶的高度肯定。

和信製網工業桃園一、二廠，全面提供專業的模具開發，多元化的加工服務，加工精密度可達0.1mm以內，板材加工範圍從0.5mm～12mm，全方位滿足各種電子產品、機械設備在沖孔、鈑金及雷射切割等需求。

和信製網一廠以板金加工及雷射切割為主要服務項目，主要設備有日本TOYOKOKI折床、板金設備九台及日本Mazak4000w雷射切割機，加工範圍涵蓋各種建築建材、電子、機械設備外殼。

和信二廠則是主攻電腦沖孔服務，擁有模具開發部，電腦沖孔設備十餘台，提供一系列的高科技各種工業製網產品，包括捲料沖孔服務。