合錩不銹鋼定位為不銹鋼工程性用料專賣店

合錩國際股份有限公司(以下簡稱：合錩不銹鋼)掌握來自全球的不銹鋼材料進貨通路優勢，從板金切割、表面處理到彎曲成型，多元化產品組合結合完整的垂直供應鏈，定位為不銹鋼工程性用料專賣店，深獲國內外終端用戶及機械大廠信任肯定。

合錩不銹鋼一廠主攻工程用不銹鋼板金物流加工，二廠擁有工程用不銹鋼中厚板二、三次大型深加工設備，從客戶產品設計圖之拆圖、展開、繪圖，到材料、深加工一條龍服務終端客戶群。

合錩不銹鋼主要重點設備及加工能力包括10000瓦光纖雷射切割機、瑞士原裝進口6000瓦精密光纖雷射機、CNC500A水下等離子切割機、CNC800A水下等離子切割機、20呎NC反扭曲強力剪床、800噸CNC20呎折床、不銹鋼扁鋼矯直成型機數台及不銹鋼扁鋼四面拋光專用機、10呎x直徑310mm強力輪圓機，並搭配直徑90-200mm數台大小輪圓機、100噸-500噸不銹鋼剪折床數台及不銹鋼型材專用鋸台數台..等。

事實上，合錩不銹鋼經營團隊在業界擁有二十多年的經驗，秉著建立完整多元的工程用不銹鋼材料優勢，全面供應包括石化機械、電廠周邊設備、真空腔體設備、食品生技機械、環工機械及漿紙設備機械等產業客戶需求。