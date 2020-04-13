建錩3月營收年增9.18%

新冠肺炎疫情影響逐漸趨緩，建錩(5014)公布3月營收為15.70億元，年增9.18%，董事長李慶柏表示，建錩中國精密接單跟出貨逐漸步入正軌且持續成長，泰國建錩與印尼青山集團簽定泰國地區代理不銹鋼熱軋銷售，每月進口不銹鋼材料近3000MT，服務在地及鄰近國家不銹鋼需求，對集團整體營收可望獲得不小的挹注。

建錩集團在全球的布局計畫中，泰國建錩除了服務當地市場，也鎖定鄰近國家包括緬甸、寮國、柬埔寨等不銹鋼中厚板與特殊鋼需求。事實上，泰國建錩早在去年第二季即增設2米寬度的開平修邊機，徹底解決原本泰國工業用料受限於寬度與長度的劣勢，強化泰國建錩在不銹鋼產業加工及應用的專業領域與競爭優勢，也同步擴大並滿足泰國及周邊國家在不銹鋼中厚板的加工需求。

針對泰國不銹鋼產業需求的各項熱軋不銹鋼材料，李慶柏強調，透過建錩集團分佈在台灣、中國、馬來、美國等各廠集量採購所取得的價格優勢之外，結合泰國建錩先進的加工設備，例如在泰國獨有專用不銹鋼的兩米寬開平與修邊設備，可服務的厚度從2.5mm~16.0mm，寬度可以從1000mm~2000mm，裁切長度可達12米長，從材料到深加工提供全面性一條龍的服務內容。

泰國建錩常備不銹鋼材料有SUS/ASTM 304/304L/316/316L、厚度3.0mm~12.0mm，寬度有1219/1524，可依據客戶需求裁切各種長度，快速進口出貨，結合建錩集團在全球的物流、裁剪、深加工等一站式的服務架構，全面服務終端客戶。