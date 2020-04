土耳其外交部長 H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu:我們今日作為,將會成就明日

歷經每一次災難事件之後,人們傾向於認為這世界將不再如往常一樣。這一次在某些方面也是如此真切,這世界必須改變。世界歷史上有許多這樣的轉折點且幾乎都帶來痛苦。多年以來,我們被警示會發生一個如全球大流行疫情般的災難事件。對那些生活在猛烈戰爭、危機、不堪承受區域疫情、國家崩潰及遭逢苦難的人們,我們能體諒他們不把事情想得更糟。而那些生活在和平繁榮地區的人們,則認為沒有什麼事能傷害他們且註定一直會有好運。然而一個全球大流行疫情的現實是,沒有一個社會也沒有任何個人能奢望得以不被致命病毒觸及。因此,我們將自己與其他人從社交互動的祝福中被隔離了。除了南極洲之外,新冠肺炎疫情擴及全球各大洲,感染者達百萬人,超過1/3的世人被要求待在家中,而所有已知死亡者的恐怖數字將再升高。疫情造成的經濟損失也將令人震驚且具長期性。就目前體質脆弱國家的政治及安全方面,疫情肯定會拖累這些國家的政府施政。我們尚未看到隧道盡頭的曙光,也不能坐而待之。現今是一個反思的時刻,同時也是展現領導力及行動的時刻。

早在人類被新冠肺炎病毒襲擊之前,全球體系就已破舊不堪。緣此,土耳其已提出我們需要改革這個體系,並稱之為“這個世界大於五”的政治理念,意即聯合國安理會不合時宜的組成結構尚未改變。做為一個須面對鄰國無止盡衝突與人類苦難及接納全球最多難民人數的國家,土耳其深知這個全球體系已失能。全球各國於2008年遭遇金融海嘯衝擊時,當時G20能為舉世引領方向並穩住步履蹒跚的世界經濟,讓全球體系得以運轉,這很大程度要歸功於相對新納入全球事務決策的國家。這一次,我們也必須面對一個類似巨大的經濟衝擊,並努力確保全球體系的運作-即使予以必要的補強和替換。

其中,首要之務是保護人們的健康和安全,以免於新冠肺炎之害。土耳其支持及時的G20聯合宣言-透過各國領導人承諾一致行動來對付疫情及確保全球經濟與貿易暢通不受限,同意擴大貨幣交換SWAP協議等重要應對措施。令人欣慰的是,土耳其的提議獲得G20成員國熱烈支持-成立資深官員協調小組 (Senior Officials Coordination Group) 以密切協調如邊界管理及公民遣返等議題。就此,本人要感謝加拿大表達其模式的初步想法。而在應對全球危機管理方面,也再度證明G20為正確的安排機制。

包括土耳其在內,一些國家也個別採取積極的應對方式。然而,個別國家的努力仍不足夠,一個全球層級的挑戰需要全球層級的因應方案。包括優先處理公共健康,接著是發展經濟; 以及須長期投入的改革國際機構和成員國支持方式。相關的國際機構應該具體承擔提供財務與醫療設備支援。而保護脆弱的社群、異常增加的移民與難民,及提供支援給接納弱勢社群和難民的國家,於此刻更為要緊。全球供應網和貨物運輸必須不受阻礙,做為一種粗率政策工具的經濟制裁,必須從人道角度來做評估。許多制裁,包括那些施加於伊朗的制裁,只是傷害了伊朗人民及伊朗的鄰國。在全球大流行疫情之際,經濟制裁所造成傷害的風險尤其更高。而發展中國家及低度發展國家,特別是那些位在非洲的國家不能被拋在後面。

一個貫穿各領域而迫切需要全球齊力回應的主題是:造成重大生命傷亡、生態系統破壞、經濟損害及良知蕩然無存的衝突戰火,須予以終結。因此,我們呼籲國際社會拋開所有的衝突、停止敵對,以及懇切地尋求對話與和解,包括在中東地區。當舉世正奮力抵禦健康且了解疫情使每個人受苦之際,地緣政治競逐及政治怨懟就顯得沒有什麼意義。如果各國人們都花一點時間給予支持,我們的呼籲就不會被忽視-。

藉由應對全球大流行疫情所做的決策,現今的各國領導人實際上正在定義未來的世界秩序。我們在今日的播種,將很快使我們面對全然的現實。一個有規章基礎的全球體系、一個有復原及問責能力的國際間運作網路、絕不丟下任何一個人且利益所有人的經濟體、得到合乎需求之國際組織的支持,這些都攸關聚焦於人類的福祉,而不論其國籍、信仰或種族。由於除以上之外的其他探索路徑不具意義甚至對人類共同利益有害,因此這個大流行疫情雖然帶來各種痛苦,但如果我們今日努力播種,或許會遺留下未來好的一面。請待在家中並注意安全。

(本文作者為土耳其外交部長H.E. Mr. Mevlüt Çavuşoğlu,英文版標題 “What We Do Today Will Define Tomorrow”,於日前發佈於Washington Times)