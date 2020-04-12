櫻花代理歐式美學廚電品牌svago 簡約設計機能兼具

由台灣櫻花（9911）總代理的歐式進口廚房電器品牌「svago」，由於「svago」是延伸義大利文「享樂」的概念，因此特引進質感設計選品，以簡約外觀設計、優質性能，勾勒夢想廚房藍圖，讓使用者可以輕鬆享受流暢的料理體驗及烹飪時的樂趣，在每個日常中度過歡樂的廚房料理時光。

svago四口感應爐（TID7040）具備「一鍵跨區感應加大烹飪區」功能，啟動後兩個獨立的烹飪區，即可彈性成為單一大烹飪區，可使用直徑更大的280mm鍋子或方形烤盤，彈性料理更方便，且「瞬間強力加熱功能」一鍵啟動後，即可將火力達到最大，加速效率，使用直覺更節省料理時間，該感應爐並特別採用德國SCHOTT頂級陶瓷玻璃，外型平整美觀清潔便利，順手即可擦拭污漬，不必擔心油垢累積。

svago嵌入式蒸烤箱SK1664S觸控式操作面板結合LCD液晶螢幕顯示，簡單時尚的造型設計，美感與機能兼具。圖／台灣櫻花提供

另外，svago嵌入式蒸烤箱（SK1664S）結合了蒸汽與燒烤功能，一次享有純蒸、純烤、蒸烤三種不同的烹調模式，能滿足全方位料理方式的需求；當蒸烤同步進行時，先以蒸汽快速加熱鎖住食材鮮味，並搭配360度旋風燒烤，讓食物均勻加熱，呈現表面酥脆、內層多汁的美好滋味。

台灣櫻花總代理的「svago」從產品的使用教導到後續檢修服務，皆享有完整的售後服務，不會成為進口電器維修孤兒。svago貫徹「樂在廚中每一刻」的精神，讓消費者每一次都能專注烹飪時享有的樂趣，體驗歐洲獨有的慢活風尚，讓生活更不同。