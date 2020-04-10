好工具+好心腸 住商五泰團隊拚出好業績

住商不動產五泰團隊深耕經營新北市五股區及泰山區，目前已拓展出10家分店，且團隊平均年度人效超過380萬，住商不動產五泰團隊店東李政哲表示，加盟不動產經紀業首重品牌的企業文化，有優質的文化再配合住商總部的資源整合，有助提升各店經紀人效率，故能創造高績效。

自稱窮二代的李政哲，為了翻轉人生，當兵退伍就進入不動產經紀業，先在直營體系學習，為了一展經營長才而轉至加盟體系，另一方面，也是傾向住商不動產強調愛與德的總部文化，讓加盟店可有更多的發展空間並永續經營。

三大支援，強化業務能力及效率

經營不動產經紀業將近三十年，歷經多次房市低點，李政哲說：「當市場位在低點，就是汰弱留強的階段，必須強化自己的能力，才能立於不敗之地」，至於如何讓團隊同仁提升業務能力，李政哲強調總部的支援與資源相當重要，他最重視的三大支援為教育訓練、開發系統及銷售系統，教育訓練的部分會利用住商總部的空中大學及數位學院，省卻許多培訓經紀人的時間。

開發系統則運用住商房地高手，讓同仁有效率地開發案件，跟過去傳統的開發方式相比，效率大幅提升，至於銷售系統，住商總部提供OMO線上帶看系統，開拓了帶看的多元性及彈性，此外，線上看屋的便利性越高，越有利於客戶篩選房屋，也大幅提升房屋銷售效率，對買賣雙方及業務同仁都有非常大的助益。

回饋社會，致力公益活動

李政哲在業界長時間經營，不僅帶領團隊邁向業績冠軍，更致力於公益活動，他感概地說「經營商圈及社區多年，發現有些家庭需要幫助，但須要從根本做起，公益活動不僅是捐款，更應從教育著手！」，因此，近幾年李政哲與團隊積極參與反毒活動，以及國中小的學校活動，扶助需要幫助的學童及家庭，期許住商五泰團隊除了有高績效外，也能成為對社會有貢獻的團隊。