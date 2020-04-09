崑山科大環工系三度獲IEET認證最高肯定 培養即戰力人才

崑山科大再獲中華工程教育學會（簡稱IEET）肯定；該校環境工程系辦學績效優異，所有學制包含日間部四技班、進修部四技班、二技班、日間部碩士班、碩士在職專班等，在今年度IEET最新認證中，均獲得6年有效認期的最高肯定。尤其，該校工程學院轄下各系均通過認證，機械工程系、電機工程系同樣在所有學制中獲得6年有效認期，凸顯該校教學成果與學生表現備受肯定。

崑山科大環工系大學部以培育環境工程所需環境管理及污染防治之專業人才為目標；研究所則為培養永續發展所需之環境管理、技術研發及工程應用人才，在理論與實務訓練當中，均提供學生最豐碩的資源，期能在畢業後成為即戰力人才，今年三度通過IEET最高認證，表現不俗。

IEET是教育部認可的專業評鑑機構，所推動的工程及科技教育認證為國際認可的制度，由系所主動參與，具備維護畢業生、校友權益及明確展現學生學習成果的優點，更是學校國際化的關鍵，畢業生學歷能與國際接軌。崑大環工系自96學年度起即參與IEET工程教育認證，每年均召開工程及科技教育認證諮詢委員會議，廣納產官學界、校友、學生與家長各方面的建議，訂定教育目標與核心能力，透過持續改進機制，保障學生學習成效，至今已通過三個週期的認證。

崑山科大環工系主任暨研究所所長許蕙琳表示，IEET認證的週期為6年，此次進入第三週期接受認證評鑑者，已有12年認證經驗，今年全國僅有5成多的系所獲得6年認證效期，相較於前一週期的比例7成，有降低的傾向。

許蕙琳指出，IEET制度以學生學習成果為導向，崑山環工系在本週期規劃整合性的總整課程（Capstone Course），強化培育學生實作能力和呈現學習成果，輔導學生畢業前考取環工專業證照，成為職場上優秀之環境保護專業人才。