宅藝術當道 PChome 24h購物獨家攜手臺北市立美術館跨界合作

宅在家也能充滿藝術氣息，線上展覽跨越時空與世界接軌！網路家庭(8044-tw)旗下PChome 24h購物今日(4/8)宣布獨家攜手臺北市立美術館(以下稱「北美館」)，直播「江賢二：回顧展」，不但成為首次舉辦直播展間的合作夥伴，亦創下北美館開館以來的先例。PChome 24h購物積極整合線上資源，連結線下活動，由台灣當代藝術大師江賢二親自帶領消費者，悠游長達55年、超過200件作品的創作歷程，沉浸在多重美感的藝術薰陶中、使虛擬藝文體驗再升級，並藉由另類的參觀形式，體驗線上看展的樂趣。

PChome 24h購物首度與北美館合作，打造「江賢二：回顧展」LIVE直播節目，於今日(4/8)下午5點30分準時上線，長達一小時的導覽實境秀，將由主持人咖啡糖賢齡與藝術家江賢二現場同步逛展解說，透過輕鬆有趣的方式，帶領消費者走進創作的奇妙世界，感受藝術家超過半世紀的人生經驗。本次合作線上藝文展間，消費者將可居家體驗看展，藉由多元社群媒體平台直播優質藝文作品，讓人生如畫、畫如人生的藝術境界走入消費者日常生活，並善盡企業社會責任，提升品牌溫度全民知性感受。

北美館展出的「江賢二：回顧展」，由藝評學者王嘉驥擔任客座策展人，一次展出藝術家江賢二從1960年代至今，長達55年的平面抽象繪畫創作精華，作品面相完整且豐富，是藝術家將屆80歲高齡的重要展出，更受到財團法人公益平台文化基金會董事長嚴長壽的大力推崇。藝術家江賢二自國立台灣師範大學藝術系畢業後，旅居巴黎、紐約等地，並於1997年返台定居，隨居住環境和心境轉變，各階段皆擁有豐沛多變的畫風，從長期「封窗」創作的沈鬱、極簡，逐漸轉為繽紛的色彩風格，傳遞出溫暖筆觸，即日起展出至6月14日。

線上看展不延期，消費者可透過PChome 24h購物FB官方粉絲團及LINE官方帳號、PChome大影音平台、PChome 24h購物APP線上觀看展覽，與作品隔屏對話，跳脫空間限制，享受VIP級藝文盛會。此外，為增進與消費者的即時互動體驗，PChome 24h購物同步祭出「名人360直播看展抽好禮」活動，於4月14日前加入PChome 24h購物FB官方粉絲團，並於指定活動貼文完成抽獎步驟，即有機會獲得《江賢二：回顧展》入場券2張、《金樽／春》作品紀念選色蠟筆乙盒等限定好禮。



《國際級藝術家江賢二 簡介》

1942年生於台中，於1965年自國立台灣師範大學藝術系畢業，1967年旅居巴黎，1968年搬至紐約，於1997年返台定居。曾在多處舉辦個展，如省立博物館、紐約Lamagna畫廊、紐約O. K.哈里斯畫廊、台北誠品畫廊、台東美術館等，除了繪畫上的成就外，也展出嘗試製作的雕塑作品。從1966的首次個展開始，多年堅持抽象風格的表現，而其作品越是晚期越展現一種悠遊自在的風格。江賢二的作品一如其人，有著一種屬於詩人特有的優雅與瀟洒，在極簡的手法下，引人進入一種潔淨、深沈，如宗教信仰般的心靈境界。

PChome 24h購物x臺北市立美術館「江賢二：回顧展」直播抽獎活動

活動時間：2020/4/8(三) 17:30~2020/4/14(二) 23:59

活動內容：加入PChome 24h購物FB官方粉絲團，並在活動期間於該則活動貼文完成指定步驟，即可參加抽獎。

活動獎品：共抽3名幸運粉絲

1.《江賢二：回顧展》入場券2張(市價:60元)

2.《金樽／春》作品紀念選色蠟筆乙盒 (無市價)

開獎日期：2020/4/20(一)

活動連結：https://www.facebook.com/pchome24h/videos/842620419573280/

注意事項：https://goo.gl/e24PnR

臺北市立美術館

展覽日期：即日起~2020/6/14(日)

官方網站：https://reurl.cc/Wd4gYe