家裡就是辦公室！在家上班必備好物大推薦

為防堵新冠肺炎疫情擴散，Google、微軟、宏達電等企業早已宣佈員工可在家上班。遠端工作已成近期趨勢，智能家居品牌「Opro9」整理防疫懶人包，分享在家辦公的必備好物，備戰全新的辦公型態！

空氣清淨機搭配專屬淨化液 遠離細菌保清新

出門必戴口罩、勤洗手，在家工作要更重視家中空氣品質。Opro9智能空氣淨化器在智能模式下若偵測到環境污濁，忘了設定也會自動淨化空氣；淨化器運用「水淨化」原理，唯一的耗材就是「水」，無須更換濾網，省錢又可避免二次污染。

若想進一步提升空氣品質，還可搭配通過SGS安全認證的專用淨化液，有助於遠離細菌並去除甲醛、氨、二手煙等異味，精油成分可讓環境散發舒適氣味，呼吸常保清新，思緒更清晰！

茶樹精油潔淨噴霧 75%酒精濃度有效清潔

防疫期間，酒精、乾洗手一瓶難求，茶樹精油潔淨噴霧含75%濃度酒精，可用於周遭環境及手部清潔。添加的複方精油通過歐盟有機認證，不僅加強潔淨，也不擔心氣味刺鼻，可安心使用，避免家中產生衛生死角。

10合一多功能Type-c轉接器 居家辦公超高效

在家裡辦公，最麻煩的就是重整筆電所需的周邊配備，各種轉接器散在桌上凌亂又容易干擾家人使用空間，降低工作效率。

Opro9 10合一多功能Type-c轉接器適用於投影機、電視及DP裝置，同時可支援雙螢幕，讓家裡瞬間變身專屬辦公室；轉接器可完全對接Thunderbolt 3接口的筆記型電腦，MacBook Pro果粉也適用。

網紅必備高效能Thunderbolt3 搶攻宅經濟

受到疫情衝擊，許多產業攜手網紅或直播主另創宅商機，素人若想搶搭風潮搖身一變成百萬網紅，快速產出吸睛影片是勝出關鍵。

Opro9針對專業影像處理推出的Thunderbolt3最新版Titan Ridge轉接器，同時通過Intel與Apple雙認証，整合DisplayPort 1.4 和 USB-C 支援能力，可達40Gbps頻寬的外接介面，同時支援雙4K及8K螢幕，素人或專業影像工作者在家剪輯高規格大片不卡卡，高效完成精彩影片！

史丹佛大學研究指出，相較一般上班族，在家工作者因環境舒適，生產效率高出13％。防疫擴大了全球遠距上班的規模，盡快打造專屬的工作環境，才能締造更高效率，安心健康度過疫期！

遠端工作安心防疫也能創造高效率：https://shop.opro9.com/page/event